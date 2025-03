Enea Operator podpisała kolejne umowy na realizację inwestycji służących efektywności energetycznej. Niektóre zadania zostaną zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych. Łączna wartość projektów to ponad 237 mln zł, podała spółka.

„Spółka zwiększa w ten sposób potencjał swojej infrastruktury, umożliwiając przyłączenie do sieci nowych firm, odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury sieci ładowania pojazdów elektrycznych” – czytamy w komunikacie.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy inwestycji w Poznaniu, realizowanej w ramach projektu #Poznań2030. Obejmuje kompleksową przebudowę i uruchomienie stacji transformatorowej wysokiego napięcia na średnie (WN/SN) Poznań HCP wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość umowy to ponad 23 mln zł. Termin realizacji projektu został wyznaczony na połowę stycznia 2027 roku.

„Enea Operator podpisała też umowy na kompleksową przebudowę ośmiu stacji elektroenergetycznych 110/15 kV w województwie zachodniopomorskim. Modernizacji poddane zostaną stacje w Bielinie, Chociwlu, Chojnie, Golczewie, Gryfinie, Łobzie, Węgorzynie i Widuchowej. Wszystkie obiekty znajdują się na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin. Łączna wartość umów zawartych z wykonawcami prac wynosi ponad 189 mln zł. Zakres inwestycji obejmuje projektowanie, przebudowę oraz uruchomienie stacji transformatorowych, a także modernizację istniejących budynków i budowę infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie prace mają zostać wykonane w ciągu 18 miesięcy” – czytamy dalej.

Nowa rozdzielnia powstanie również w województwie kujawsko-pomorskim. Budowa rozdzielni średniego napięcia z transformacją 110/15kV w stacji wysokiego napięcia Bydgoszcz – Zachód jest przedmiotem kolejnej zawartej przez Eneę Operator umowy. Obok robót budowlanych, umowa obejmuje także budowę piątej linii średniego napięcia 15 kV o łącznej długości około 4,3 km. Nowa linia zostanie powiązana z istniejącą już na tym odcinku infrastrukturą liniową SN 15 kV. Wartość umowy podpisanej 3 marca br. określono na ponad 25 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy od jej zawarcia, podano też w materiale.

„Krajowy system elektroenergetyczny jest w trakcie transformacji. Na obszarze Enei Operator z miesiąca na miesiąc rośnie udział generacji OZE. Zwiększa się także liczba podmiotów przyłączonych do sieci średniego napięcia. Wymaga to od operatorów systemu dystrybucyjnego realizacji zadań mających na celu zarówno zwiększania potencjału przyłączeniowego istniejących linii, a także budowę całkiem nowej infrastruktury, dostosowanej do zmieniających się potrzeb odbiorców. Dzięki inwestycjom w sieć elektroenergetyczną i dbałości o właściwe parametry jakościowe dostarczanej energii, Enea Operator jest aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej w Polsce” – podsumowano w informacji.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews