Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 22 mln zł dofinansowania spółce Enea Operator; pieniądze zostaną przeznaczone na budowę instalacji do magazynowania energii elektrycznej oraz modernizację istniejącej infrastruktury, podały Fundusz i spółka.

„Enea Operator podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu 'Budowa instalacji magazynowania energii w celu dostosowania pracy sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. do rozwoju energetyki rozproszonej’. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu priorytetowego 'Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej'” – czytamy w komunikacie spółki.

W ramach projektu powstanie kontenerowa instalacja magazynowania energii elektrycznej w technologii litowo-jonowej o mocy 8 MW i pojemności 8MWh. Inwestycja obejmie również przebudowę rozdzielni sieciowej RS Smolnica w powiecie złotowskim, w miejscowości Debrzno-Wieś. To newralgiczny obszar o wydłużonych ciągach zasilania i promieniowej strukturze sieci, położony na granicy z innym operatorem sieci dystrybucyjnej, podkreślono w materiale.

„Maksymalna kwota dofinansowania przyznanego przez NFOŚiGW wynosić będzie 22,2 mln zł. Ostateczna wartość projektu ustalona zostanie w drodze przetargu. Środki te umożliwią budowę kompleksowego systemu magazynowania energii z pełnym oprogramowaniem do monitoringu i sterowania oraz przebudowę rozdzielni średniego napięcia 15 kV RS Smolnica do układu dwusystemowego z automatyką i nową infrastrukturą. Dodatkowo inwestycja wzmocni sieć średniego napięcia, co w konsekwencji przełoży się na znaczącą poprawę wskaźników jakości energii elektrycznej w przyłączonych obwodach” – czytamy dalej.

Dofinansowanie przyznawane jest z programu 4.8 Zeroemisyjny system energetyczny. Wsparcie wykorzystania magazynów oraz innych urządzeń na cele stabilizacji sieci – program dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych z Funduszu Modernizacyjnego, podal Fundusz.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews