Enea Operator z Grupy Enea przystępuje do realizacji inwestycji obejmującej budowę stacji RS Barlickiego w Świnoujściu oraz 26 km linii 110 kV, o wartości 186 mln zł, podała spółka.

„Budowa stacji Barlickiego stanowi istotny element naszej strategii wzmacniania infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Realizacja tej inwestycji pozwoli zwiększyć niezawodność sieci dystrybucyjnej w Świnoujściu, a także zapewni stabilne i bezpieczne zasilanie obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym także Terminalu LNG. Inwestycja stanowi solidne podstawy dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu obejmując między innymi rozwój nowoczesnego portu i terminalu kontenerowego” – powiedział prezes Marek Szymankiewicz, cytowany w komunikacie.

Realizacja inwestycji obejmuje kompleksowy zakres prac inżynieryjnych, podzielony na trzy główne etapy. Sercem układu będzie nowa stacja RS Barlickiego, która zostanie połączona z siecią przesyłową za pomocą linii kablowych 110 kV. Największe wyzwanie logistyczne i finansowe to budowa 26-kilometrowej linii kablowej relacji RS Barlickiego – stacja 220/110 kV Recław. Układ uzupełni druga linia o długości kilku kilometrów relacji GPZ Warszów – RS Barlickiego. Taka konfiguracja pozwoli na pełną dywersyfikację kierunków zasilania, co w praktyce oznacza wyeliminowanie ryzyka przerw w dostawach prądu nawet w przypadku awarii jednego z głównych węzłów, podano także.

„Znaczenie tej inwestycji wzrosło w ostatnim czasie, szczególnie po zakończeniu rozbudowy Terminalu LNG o trzeci zbiornik. Stabilna praca sieci elektroenergetycznej jest niezbędna dla funkcjonowania infrastruktury gazowej a także dla planowanych inwestycji portowych. Nowy układ sieciowy ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego, który w przyszłości stanie się jednym z najważniejszych hubów logistycznych na Bałtyku. Projekt wpisuje się w ramy ustawowe dotyczące przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Poza aspektem przemysłowym, inwestycja bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zasilania odbiorców końcowych w Świnoujściu” – podkreślono w materiale.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.

