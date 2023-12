Enea przyjęła „Politykę klimatyczną Grupy Enea”. Głównym celem dokumentu jest określenie wpływu działalności Grupy na środowisko naturalne oraz wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową Grupy z poszanowaniem naturalnych zasobów planety, podała spółka.

„Polityka klimatyczna Grupy Enea” będzie stanowić podstawę zarządzania działalnością grupy kapitałowej Enea w zakresie oddziaływania na środowisko, aby podejmowane decyzje i realizowane projekty inwestycyjne w każdym przypadku uwzględniały kierunki i cele Grupy określone w dokumencie. Polityka pozwoli również na bieżąco definiować oraz identyfikować ryzyka oraz szanse związane z oddziaływaniem Grupy Enea na środowisko oraz wpływem zmian klimatycznych na zasady i założenia funkcjonowania Grupy, podano.

„’Polityka klimatyczna Grupy Enea’ jest uzupełnieniem 'Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.’ oraz wzmocnieniem zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Jej głównym celem jest określenie naszych ambitnych planów w zakresie ograniczenia wpływu działalności Grupy na nasze otoczenie. Jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej prowadzimy działalność stale minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne. Grupa Enea stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii. Sprawna realizacja projektów oraz ich priorytetowe traktowanie umożliwi wypracowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie wytwarzania i przyczyni się do długofalowej ochrony środowiska oraz ograniczenia niekorzystnych zmian wynikających z działalności człowieka” – powiedział prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Neutralność klimatyczna wspierana będzie również dzięki budowaniu długoterminowej lojalności klientów i trwałych relacji z nimi. Działania obejmować będą również wdrażanie innowacji i nowych technologii w Grupie.

„Jednym z powodów powstania 'Polityki klimatycznej Grupy Enea’ jest nasz obowiązek zareagowania na zmieniające się otoczenie oraz na zewnętrzne regulacje krajowe i unijne, ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych. Dokument stanowi tym samym świadectwo podejmowanych przez Grupę działań oraz zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To odpowiedź na wyzwania przyszłości” – dodał wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju Lech Żak.

„Polityka klimatyczna Grupy Enea” wpisuje się w założenia krajowej i europejskiej polityki energetycznej, które długofalowo wpływają na kształt gospodarki oraz ograniczanie jej wpływu na środowisko naturalne. Obowiązująca w Grupie Enea „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea” zakłada transformację energetyczną, przy aktywnej roli odbiorcy końcowego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne, w sposób innowacyjny oraz z poszanowaniem środowiska. „Polityka klimatyczna”, jako uzupełnienie Strategii, jest dokumentem kierunkowym, adresowanym zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego nadrzędnym celem jest nie tylko przedstawienie ambicji Grupy, ale także określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji, zakończono.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews