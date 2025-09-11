Enea w wyniku aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2026, zakontraktowała łącznie nie mniej niż 1 761 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do jej grupy kapitałowej, podała spółka.

„Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w rundzie 4 mieści się w przedziale od 324,73 zł/kW/rok do 365,29 zł/kW/rok. Portfel umów mocowych GK Enea został uzupełniony o nie mniej niż 1 761 MW, w ramach kontraktów rocznych. Obecnie GK Enea będzie posiadała nie mniej niż 3 705 MW obowiązków mocowych na rok 2026, w ramach kontraktów rocznych” – czytamy w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews