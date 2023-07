Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała od Enea Trading (pełnomocnika Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec) informację o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15% w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów, podała Bogdanka.

„W przedmiotowym piśmie pełnomocnik powołuje się na niezależne od jednostek wytwórczych GK Enea ograniczenia produkcji wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego – PSE S.A. wynikające ze spadku zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego. Jednocześnie, jak wynika z otrzymanego pisma, pełnomocnik deklaruje odbiór dostaw niezrealizowanego w 2023 r. wolumenu w latach kolejnych i zawarcie ze spółką w tym celu stosownych porozumień” – czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że zmniejszenie wolumenu dostaw węgla do spółek z GK Enea może mieć wpływ na obowiązujący na 2023 r. plan produkcyjny.

We wrześniu 2022 r. Bogdanka podała, że zaktualizowany plan produkcyjny na rok 2023 wynosić będzie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews