Enefit udostępnił w Białymstoku swoją najmocniejszą stację ładowania w Polsce, obejmującą dwa punkty ładowania o mocy 320 kW każdy, co daje łącznie 640 kW zainstalowanej mocy, podała spółka. To pierwsza w krajowej sieci spółki instalacja o tak wysokich parametrach. W 2026 roku planowane jest uruchomienie kolejnych trzech lokalizacji: w Odolionie, Woli Rębkowskiej oraz Ełku.

Nowa lokalizacja powstała w pobliżu trasy ekspresowej S8. Projekt został zrealizowany w ramach unijnego instrumentu „Connecting Europe Facility” (CEF), który wspiera rozwój infrastruktury transportowej wzdłuż sieci TEN-T.

„Budowa infrastruktury wysokiej mocy wzdłuż strategicznych korytarzy transportowych stanowi fundament naszej długofalowej strategii w obszarze e-mobility w Polsce. To inwestycja nie tylko w nowoczesną technologię, ale przede wszystkim w sieć, która spaja miasta, wspiera mobilność dalekobieżną i tranzytową oraz odpowiada na rosnące potrzeby rynku pojazdów elektrycznych” – powiedział Operations Manager w Enefit Michał Koszyczarek, cytowany w komunikacie.

Białystok to pierwsza lokalizacja z ultraszybkimi urządzeniami obsługującymi moc do 360 kW. W 2026 roku planowane jest uruchomienie kolejnych trzech lokalizacji: w Odolionie (Szosa Ciechocińska 7), w Woli Rębkowskiej (ul. Przemysłowa 45) oraz w Ełku (ul. 11 Listopada 52). Nowe inwestycje będą realizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz przy trasach tranzytowych.

Strategia Enefit zakłada budowę 3 000 stacji ładowania w całym regionie do 2028 roku, w tym około 1 000 w Polsce.

Wszystkie stacje Enefit zasilane są w 100% energią z odnawialnych źródeł.

Enefit jest spółką handlową należącą w 100% do Eesti Energia z siedzibą w Tallinie (Estonia).

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, to estońska grupa surowcowo-energetyczna, będąca własnością państwa. Jest obecna także na rynkach Łotwy i Litwy.

