Enel X, firma należąca do Grupy Enel, za pośrednictwem swojej lokalnej spółki zależnej Enel X Polska uzyskała na aukcji rynku mocy kontrakty na 721 MW w usługach Demand Side Response (DSR) z dostawą w 2027 roku, podała spółka. DSR pomaga utrzymać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w kraju poprzez wykorzystanie gotowości odbiorców energii w sytuacji wzrostu zapotrzebowania.

Według wstępnych wyników opublikowanych przez operatora systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enel X utrzymała w Polsce pozycję lidera DSR o największym udziale w liczbie megawatów w okresie siedmiu lat (2021-2027). Dzięki temu kolejny rok z rzędu będzie oferować atrakcyjne wynagrodzenie swoim klientom działających w wielu sektorach gospodarki – za aktywny udział w zapewnianiu stabilności systemu energetycznego, podano w komunikacie.

„DSR pozostaje opłacalnym sposobem zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na moc w systemie energetycznym poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Z dumą rozwijamy pozycję lidera w dostarczaniu mocy DSR do sieci, co również zapewnia naszym klientom możliwość przekształcenia elastyczności operacyjnej w przewagę konkurencyjną. DSR to technologia korzystna dla wszystkich, pozwalająca Polsce na włączenie do systemu energetycznego większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie umożliwiając konsumentom zrekompensowanie części wzrostu kosztów energii w czasach, gdy priorytetem jest zrównoważony rozwój niskoemisyjny i obniżka kosztów energii” – powiedział prezes Enel X Polska Jacek Misiejuk, cytowany w komunikacie.

Pod koniec listopada Enel X Polska z powodzeniem przetestował swoje nowe jednostki rynku mocy DSR na 2023 rok, dzięki czemu łączny zasób 546 MW u 320 firm jest gotowy do zapewniania rezerw mocy od 1 stycznia 2023 roku, podkreślono.

Enel X, obecny w Polsce od 2017 r., to globalna linia biznesowa koncernu Enel zajmująca się opracowywaniem innowacyjnych produktów i rozwiązań cyfrowych tam, gdzie istnieje potencjał wprowadzenia nowych możliwości związanych z wykorzystywaniem energii: w miastach, domach, przemyśle i mobilności elektrycznej. Enel X zajmuje wiodącą pozycję w globalnych programach DSR, oferując łącznie 8,2 GW redukcji mocy w obydwu Amerykach, Europie, Azji i Oceanii.

Źródło: ISBnews