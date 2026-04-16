Energa podpisała aneks do umowy z czerwca 2021 r. z GE Power i GE Vernova Global Services, dotyczącej budowy bloku gazowo-parowego CCGT Ostrołęka. Aneks wprowadza mechanizmy stabilizacyjno-mobilizacyjne, wspierające skuteczną realizację projektu przez wykonawcę, podała Energa.

„CCGT Ostrołęka sp. z o.o., jako spółka zależna emitenta prowadząca projekt, zakłada osiągnięcie Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) niepóźniej niż w I kwartale 2027 roku. Osiągnięcie OKM co do zasady będzie skutkowało brakiem naliczania kar z tytułu nierealizowania obowiązków związanych z umową dotyczącą Rynku Mocy sygnalizowanych w RB 56/2025 [raporcie z 31 grudnia 2025 r.] oraz rozpoczęciem świadczenia usługi mocowej” – czytamy w komunikacie.

Spółka informowała wtedy o niedotrzymaniu terminu osiągnięcia tzw. OKM w CCGT Grudziądz 1 i CCGT Ostrołęka. OKM to potwierdzenie gotowości jednostki do dostarczania mocy elektrycznej w ramach kontraktu zawartego na rynku mocy. Brak OKM jest wynikiem opóźnień w realizacji obu projektów. Każdy miesiąc opóźnienia OKM powoduje utratę przychodów z rynku mocy rzędu 23,22 mln zł w CCGT Ostrołęka i 17,30 mln zł w CCGT Grudziądz. Jednocześnie miesięczna wysokość kar umownych naliczanych do czasu osiągnięcia OKM w sumie dla obu bloków wynosi 2,46 mln zł, podano wtedy.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

