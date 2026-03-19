Grupa zakupowa utworzona przez Woodeco oraz Grupę COM40 wybrała Energę Obrót z grupy Energa na swojego sprzedawcę energii elektrycznej na lata 2027-2028, podała Energa. Wolumen sprzedaży dla 10 spółek zlokalizowanych w całej Polsce wyniesie w okresie trwania umowy 634 GWh.

Umowa umożliwi Woodeco i Grupie COM40 długofalową stabilność kosztową, większą przewidywalność zakupów energii elektrycznej, a także dalszą poprawę efektywności operacyjnej całej grupy zakupowej.

„Wynegocjowane warunki współpracy zapewniają naszej grupie realną przewagę rynkową dzięki konkurencyjnym i przewidywalnym kosztom energii w perspektywie najbliższych lat. W dobie dużej zmienności rynkowej taka stabilność jest kluczowym filarem bezpieczeństwa operacyjnego naszych spółek. Jednocześnie jako firma działająca w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, przywiązujemy ogromną wagę do pochodzenia wykorzystywanych zasobów. Dzięki dynamicznej rozbudowie portfela OZE przez Grupę Energa, stajemy się beneficjentem tzw. zielonej energii, co realnie wspiera nasze cele zrównoważonego rozwoju” – powiedział dyrektor ds. zakupów oraz członek zarządu Woodeco Grzegorz Frank, cytowany w komunikacie.

„Woodeco i Grupa COM40 obdarzyły nas zaufaniem i znajdą się w gronie naszych partnerów strategicznych do końca 2028 roku. To dla nas ważne potwierdzenie, że nasz model współpracy z klientami przynosi im realną wartość biznesową. Negocjacje, które prowadziliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wymagały ogromnej pracy obu stron. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces. Jestem pewien, że dzięki naszej współpracy Woodeco zyska stabilność kosztową i pełne wsparcie ekspertów na każdym etapie zarządzania energią” – dodał wiceprezes Energi Obrót Paweł Nowak.

Woodeco to polski producent materiałów drewnopochodnych dla przemysłu meblarskiego, wykończenia wnętrz i branży budowlanej.

Grupa COM40 to to jeden z największych w Polsce producentów mebli tapicerowanych i materaców, działający od 2000 roku i zatrudniający blisko 5 000 osób. Firma jest kluczowym dostawcą dla sieci IKEA na całym świecie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

