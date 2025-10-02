Energa Obrót, spółka zależna Energi, dokonała oceny wpływu na wynik finansowy zatwierdzonej przez prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G oraz zmian w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej i zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy w wysokości około 87 mln zł, która zostanie ujęta w koszcie własnym sprzedaży III kwartału br., podała Energa.

„Powyższe szacunki oparte są na dotychczas zakontraktowanym wolumenie i cenie energii elektrycznej w ramach taryfy G oraz na prognozach dotyczących przyszłej kontraktacji” – czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews