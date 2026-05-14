Energa ogłosiła przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy projektów hybrydowych, który powinien zakończyć się w III kwartale 2026 roku, podała spółka. To efekt podpisanych pod koniec ubiegłego roku umów dotacyjnych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach środków Funduszu Modernizacyjnego.

Łączna pojemność planowanych przez Energę magazynów energii, które otrzymają dofinansowanie z NFOŚiGW, to 467 MWh, moc użytkowa to 119 MW, a moc przyłączeniowa ponad 100 MW.

„Pięć projektów spółki Energa Green Development to magazyny, które powstaną przy farmach fotowoltaicznych PV Wąbrzeźno, PV Działdowo, PV Barczewo oraz PV Płońsk. Z kolei należąca do Energi Wytwarzania spółka celowa VRW11 zrealizuje projekt magazynu przy zespole źródeł odnawialnych Sompolno, łączącym turbiny wiatrowe o mocy 27 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW” – czytamy w komunikacie.

W ośmiu kolejnych lokalizacjach Energa Green Development zrealizuje nie tylko magazyny energii wspierane dotacjami NFOŚiGW – częścią przetargu jest też budowa nowych farm fotowoltaicznych, które będą z nimi połączone (przy czym nie będą dofinansowane ze środków Funduszu). Ich łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 100 MW. Lokalizacje największych nowych aktywów odnawialnych Energi, które wyposażone będą w magazyny bateryjne to gminy Kwidzyn (24,1 MW), Dźwierzuty (14,8 MW), Nowe Skalmierzyce (14,3 MW) i Gizałki (13,8 MW). Oprócz tego instalacje fotowoltaiczne powstaną też w gminach: Wyszogród (10,2 MW), Drobin (9,9 MW), Bojanowo (9,6 MW) oraz Gąbin (7,1 MW), wymieniono.

„Hybrydyzacja źródeł odnawialnych to skuteczny sposób wzmacniania rentowności projektów OZE, ale nie tylko. Energia z danego aktywa może w zależności od bieżących potrzeb i warunków sieciowych zostać zmagazynowana, a następnie przekazana do infrastruktury dystrybucyjnej. Pozwoli to uniknąć nadmiernego obciążenia krajowej sieci i związanego z tym częściowego lub całkowitego ograniczenia produkcji w źródłach odnawialnych. Przyniesie to korzyści zarówno właścicielom instalacji OZE, jak też Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu, m.in. poprzez możliwość jeszcze większego wykorzystania energii z instalacji OZE” – podsumowano w materiale.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 21,14 mld zł przychodów w 2025 r.

