Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał z Energa-Operator oraz Tauron Dystrybucja umowy na dofinansowanie modernizacji sieci elektroenergetycznej z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Łączna wartość umów wyniesie ponad 500 mln zł.

W ramach podpisanych umów Energa-Operator otrzyma 470 mln zł na rozwój inteligentnej infrastruktury i zwiększenie możliwości przyłączania OZE. Projekt Energi obejmie 250 km linii, 17,4 tys. stacji, możliwość podłączenia 262 MW OZE i redukcję strat energii. Inwestycje Energi o łącznej wartości 772 mln zł realizowane będą w 8 województwach, głównie na obszarach wiejskich.

Tauron Dystrybucja otrzyma 33,6 mln zł na modernizację sieci w 5 województwach południowej Polski. Projekt o wartości 55,1 mln zł obejmuje 16 zadań inwestycyjnych w pięciu województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim i podkarpackim. Prace będą prowadzone w kilkunastu gminach, m.in. Strumieniu, Pawłowicach, Trzebini, Chrzanowie, Niemodlinie, Grodkowie, Obornikach Śląskich, Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja wzmocni infrastrukturę dystrybucyjną, poprawi jakość dostaw energii oraz wesprze rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie, wymieniono w materiale.

„Podpisane umowy znacząco zwiększają tempo unowocześniania infrastruktury elektroenergetycznej, podnosząc bezpieczeństwo dostaw i możliwości integracji źródeł odnawialnych” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews