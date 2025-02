Energa Operator z Grupy Orlen pozyskała do ok. 7,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na największy w historii spółki program modernizacji i cyfryzacji sieci energetycznej w północnej i środkowej Polsce, poinformowała spółka. Program zakłada modernizację i budowę łącznie 21 tys. km sieci oraz podłączenie 200 tys. nowych prosumentów. Wartość całego programu w perspektywie

do 2035 r. to 40 mld zł.

„Rozpoczynamy bardzo ambitny projekt, który będzie realnym wsparciem polskiego rozwoju gospodarczego i wydatnie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Północna Polska będzie odgrywała coraz większą rolę w transformacji energetycznej. Już dzisiaj koncentrują się tu nasze źródła odnawialne na lądzie. Tutaj powstaną też 4 morskie farmy wiatrowe i magazyny energii zapisane w naszej strategii. System ten będzie wspierany przez dwie powstające elektrownie gazowo-parowe oraz dwie kolejne, które planujemy w Gdańsku i Grudziądzu. Program modernizacji sieci to wyczekiwane przez mieszkańców regionu oraz biznes zwiększenie dostępu do czystej i atrakcyjnej cenowo energii. Jego wykonawcą będzie Grupa Energa, pełniąca kluczową rolę w procesie strategicznej transformacji polskiej energetyki” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Program zakłada między innymi budowę ponad 11 tys. km nowych linii elektroenergetycznych oraz 7 tys. km linii kablowych i modernizację blisko 10 tys. km linii istniejących. W ramach programu planowane jest przyłączenie około 350 tys. nowych odbiorców energii elektrycznej i 1 600 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów, miedzy innymi przy trasach A1 i S7. To także około 1 000 zaawansowanych technologicznie transformatorów i elementów sterowania poziomami napięcia, poprawiających zdolność sieci do dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Inteligentne sieci dystrybucyjne pozwolą między innymi na rozbudowę ciepłownictwa opartego o energię elektryczną, wskazano w materiale.

„Pomorze staje się ważnym miejscem na energetycznej mapie Polski, a jest także atrakcyjną lokalizacją, coraz częściej dostrzeganą przez poważnych inwestorów. Już ponad 50% produkowanej przez nas energii pochodzi z odnawialnych źródeł, a rozwój portfela OZE jest dla nas priorytetem. Aby ten energetyczny krwiobieg funkcjonował, potrzebna jest też sprawnie działająca, inteligenta sieć dystrybucyjna. Nasza spółka -Energa Operator, przygotowujemy się więc do modernizacji i rozbudowy sieci o bezprecedensowej skali, a środki, które udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy, zapewniają 20% finansowania całego, 10-letniego planu rozwojowego” – dodał prezes Energi Sławomir Staszak.

Do sieci Energa Operator przyłączonych jest obecnie 9,6 GW źródeł odnawialnych, czyli jedna trzecia wszystkich mocy odnawialnych w Polsce. W ramach realizacji programu inwestycyjnego poziom ten wzrośnie do prawie 19 GW, a planowana liczba prosumentów zwiększy się z 300 do 500 tys.

„Energa Operator od lat jest najbardziej 'zielonym’ operatorem systemu dystrybucyjnego. Dzisiaj około 60% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie naszego działania pochodzi z odnawialnych źródeł energii – jesteśmy więc jednym z europejskich liderów transformacji energetycznej wśród dystrybutorów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, finansowanym m.in. z Krajowego Programu Odbudowy zapewnimy inwestorom, firmom i mieszkańcom większy komfort, niezawodność dostaw energii i rozwój centrów logistycznych, centrów przetwarzania danych, instalacje niezbędne dla kolei dużych prędkości oraz rozwój stacji ładowania pojazdów elektrycznych dużych mocy” – podkreślił prezes Energi Operatora Robert Świerzyński.

Energa Operator pozyskała środki z KPO w formie niskooprocentowanej pożyczki BGK.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od końca kwietnia 2020 r. 93,28% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews