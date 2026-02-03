Moc osiągalna źródeł odnawialnych Grupy Energa przekroczyła 1 GW, podała spółka. Na finalizację czekają kolejne projekty OZE o łącznej mocy ok. 300 MW.

Łączna moc zainstalowana Grupy Energa wynosi 1,9 GW. Po uzyskaniu koncesji przez farmy PV Mitra i FW Szybowice udział OZE stanowi 57% tej wartości. To efekt m.in. intensywnego rozwoju instalacji fotowoltaicznych Energi w ostatnich latach – ich moc wzrosła prawie 80-krotnie, z 5,4 do 248 MW, podczas gdy energetyki wiatrowej przybyło 109 MW (wzrost o 52%), podkreślono.

„W Grupie Energa posiadamy wyraźnie zdefiniowaną wizję rozwoju, a jednym z jej filarów są źródła odnawialne. Przekroczenie pierwszego gigawata mocy w OZE traktujemy jako dowód, że swoje plany realizujemy konsekwentnie i skutecznie. Przed nami kolejne lata i kolejne inwestycje, do których podchodzimy bogatsi o dotychczasowe doświadczenia, a zarazem świadomi nowych wyzwań, jakie stoją przed energetyką odnawialną, jak np. konieczność modernizacji sieci, ale także uelastycznienie i hybrydyzacja samych aktywów wytwórczych. Dlatego m.in. planujemy łącznie prawie 130 MW mocy odnawialnych w formule cable-pooling, a także wdrożenie pierwszych projektów hybrydowych, łączących OZE z magazynami energii” – powiedziała p.o. prezesa Energi Magdalena Kamińska, cytowana w komunikacie.

Wśród obecnie powstających bądź oczekujących na ostatnie decyzje formalne źródeł OZE znajdują się m.in. PV Kotla (docelowa moc 130 MW), PV Serby (112 MW) czy PV Wąbrzeźno (10 MW), wymieniono.

Portfolio spółki Energa Green Development (EGD), odpowiedzialnej w Grupie Energa za rozwój lądowych źródeł odnawialnych, obejmuje kolejne projekty o łącznej mocy ok. 1 GW, będące na różnych etapach przygotowania do realizacji. W większości są to źródła fotowoltaiczne, ale planowane są też projekty farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 46 MW.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews