Energa Green Development – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – dokonała końcowego odbioru oraz uzyskała pozwolenie na użytkowanie farmy wiatrowej Szybowice (woj. opolskie) o łącznej mocy 37,4 MW, podała Energa. To 19. lądowa farma wiatrowa w portfolio Grupy Orlen.

„FW Szybowice składa się z 17 turbin wiatrowych marki Vestas V110 (każda o mocy 2,2 MW), które według założeń projektowych będą w stanie w ciągu roku wyprodukować energię wystarczającą do zasilenia 40 tys. gospodarstw domowych. Wysokość całkowita każdej turbiny to 180 metrów” – czytamy w komunikacie.

Generalnym wykonawcą FW Szybowice było konsorcjum firm Neo Energy Group i Onde.

Oprócz farmy wiatrowej Szybowice Grupa Energa realizuje na południu kraju dwie kolejne inwestycje w OZE. Chodzi o farmy fotowoltaiczne PV Kotla (docelowo 130 MW) oraz PV Serby (112 MW), obie budowane w pow. głogowskim na Dolnym Śląsku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews