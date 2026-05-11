Energa wmurowała kamień węgielny pod budowę bloku gazowo-parowego (CCGT) w Gdańsku o mocy ok. 560 MW. Oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest w 2029 roku.

„To dowód na to, jak skutecznie realizujemy naszą strategię. Dzięki wygraniu w ubiegłym roku aukcji rynku mocy przeszliśmy z fazy koncepcyjnej do fazy operacyjnej. Budowa bloku gazowo-parowego w Gdańsku to projekt o znaczeniu strategicznym. Będzie pierwszym wielkoskalowym źródłem systemowym na Pomorzu, istotnie wpływającym na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Uwzględniając także jednostki gazowe powstające obecnie w Grudziądzu możemy stwierdzić, że Grupa Energa przyczynia się do przeniesienia istoty bilansowania systemu i dostaw energii w kierunku północy kraju, gdzie do tej pory tego typu aktywów brakowało. Mapa polskiego systemu elektroenergetycznego na naszych oczach kreślona jest na nowo, a Grupa Energa uczestniczy w tym jako jeden z kluczowych podmiotów” – powiedziała prezes Energi Magdalena Kamińska podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Na placu budowy gdańskiej elektrowni gazowo-parowej trwają prace ziemne. Doprowadzono już podstawowe przyłącza mediów, realizowane są stopniowo drogi wewnętrzne. Równolegle odbywają się prace konstrukcyjne. Rozpoczęła się również realizacja infrastruktury pomocniczej OSBL (ang. Outside Battery Limits), w tym m.in. układu doprowadzenia wody surowej, niezbędnej do przyszłego funkcjonowania elektrowni.

„Dzisiaj nasz system elektroenergetyczny potrzebuje elastyczności, dyspozycyjności i stabilności. I te wszystkie elementy ta inwestycja gwarantuje. Przy okazji tej inwestycji bardzo mocno inwestujemy też w polski przemysł. Jestem przekonany, że termin [realizacji] zostanie dotrzymany” – dodał minister energii Miłosz Motyka, obecny podczas wydarzenia.

„Przez pierwsze 20 lat pracy blok gazowo-parowy wyprodukuje ponad 43 TWh energii elektrycznej. Rocznie będzie mogła wesprzeć w ten sposób ponad milion polskich gospodarstw domowych w momentach, w których produkcja ze źródeł odnawialnych nie będzie wystarczająca” – poinformował prezes CCGT Gdańsk Grzegorz Błędowski, cytowany w komunikacie.

Polimex Mostostal, lider konsorcjum firm realizujących blok w Gdańsku, planuje ok. 80% swoich wydatków związanych z projektem wydać na polskim rynku – będzie przy tym współpracował z ok. 150 krajowymi podwykonawcami i dostawcami, zapowiedziano.

Po uruchomieniu, gdańska elektrownia zatrudniać będzie zespół złożony z ok. 60 wykwalifikowanych pracowników.

Na placu budowy w toku jest wykonywanie specjalnych pali, które poprzez zagęszczenie gruntu dodatkowo wzmacniać będą fundamenty budynków bloku. Zakończono już palowanie pod fundamenty maszynowni oraz samego turbozespołu, czyli obu turbin wraz z generatorem, które łącznie ważyć będą ponad tysiąc ton. Obecnie trwa wykonywanie pali pod fundamenty kotła odzysknicowego (HRSG – ang. Heat Recovery Steam Generator). W kolejnych miesiącach wykonane zostanie palowanie dla kolejnych budynków elektrowni, np. chłodni czy budynków uzdatniania.

Rozpoczęcie pierwszych właściwych prac fundamentowych planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Dostawa kluczowych urządzeń – serca elektrowni, czyli turbozespołu – powinna odbyć się w 2027 roku. Będą to turbiny i generatory produkcji Siemens Energy, identyczne z rozwiązaniami, które zastosowane zostaną w inwestycjach Grupy Energa w Grudziądzu.

Elektrownia w Gdańsku to jeden z czterech bloków typu CCGT realizowanych przez Grupę Energa. Kolejne powstają w Grudziądzu (dwie jednostki) i Ostrołęce. Ich łączna moc zainstalowana wyniesie ok. 2,4 GW. Jednostki te będą w stanie wyprodukować energię elektryczną wystarczająca do zasilenia średnio prawie 5,5 mln gospodarstw domowych rocznie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 21,14 mld zł przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews