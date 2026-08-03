Farma wiatrowa Dąbrowice o mocy 36 MW, należąca do Engie Zielona Energia, rozpoczęła świadczenie usług na rynku bilansującym w ramach mechanizmów LFC (Load Frequency Control), podała spółka. To pierwsza taka instalacja wiatrowa w Polsce, wyznaczająca nowy standard integracji odnawialnych źródeł energii we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE).

Do tej pory farmy wiatrowe funkcjonowały w systemie przede wszystkim jako tradycyjne źródła wytwórcze, których głównym zadaniem była po prostu produkcja i wprowadzanie energii do sieci. Uruchomienie usług bilansujących w Dąbrowicach zmienia to podejście, udowadniając, że nowoczesne aktywa OZE mogą aktywnie wspierać bezpieczeństwo pracy całego systemu elektroenergetycznego.

Aby farma mogła świadczyć usługi na rynku regulacyjnym, konieczne było dostosowanie jej infrastruktury technicznej do rygorystycznych wymogów krajowego operatora. Spółka zintegrowała systemy SCADA oraz wdrożyła zaawansowane funkcje sterowania mocą. Dzięki tym zmianom farma wiatrowa uzyskała zdolność do dynamicznej regulacji własnej generacji prądu, błyskawicznie i automatycznie reagując na komunikaty napływające od PSE. W praktyce instalacja stała się narzędziem, które pomoże utrzymać odpowiednie parametry Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w sytuacjach krytycznych lub w momentach dużych wahań zapotrzebowania na energię, wyjaśniono w komunikacie.

„Włączenie farmy wiatrowej Dąbrowice do rynku usług bilansujących to naturalny krok w naszej długoterminowej strategii obecności w polskim sektorze energii. Transformacja energetyczna to dla nas proces, na który patrzymy holistycznie. Dalsza, dynamiczna rozbudowa mocy wytwórczych OZE pozostaje kluczowym priorytetem, jednak, aby w pełni wykorzystać ten potencjał, wymaga on dziś strategicznego wsparcia w postaci elastycznej sieci. Konieczne jest zatem równoległe tworzenie infrastruktury, która pozwoli tę energię bezpiecznie zintegrować z KSE. Połączenie inwestycji w wielkoskalowe magazyny ze zwiększeniem elastyczności istniejących farm wiatrowych to fundament budowy nowoczesnej energetyki. W ten sposób aktywnie wspieramy stabilność krajowego systemu, jednocześnie optymalizując pracę naszych instalacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku” – powiedział Country Manager Engie Polska Piotr Rogóż, cytowany w materiale.

Wypracowany w Dąbrowicach model operacyjny ma charakter w pełni skalowalny. Engie Zielona Energia prowadzi obecnie zaawansowane przygotowania, by w najbliższym czasie do mechanizmów LFC dołączyły kolejne instalacje wiatrowe z jej portfolio, zapowiedziano również.

Engie podaje, że jest światowym liderem w dziedzinie niskoemisyjnej energii i usług. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli.

Źródło: ISBnews