Enter Air sp. z o.o. – spółka zależna Enter Air – zawarła z Coral Travel Poland umowę czarteru, dotyczącą sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Lato 2022 oraz Zima 2022/23, podał Enter Air. Szacunkowa wartość umowy to 72,85 mln USD.

„Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2023 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie” – czytamy w komunikacie.



Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 72 853 173 USD, co stanowi równowartość 312 569 253,44 zł, podano również.

„Z uwagi na bogatą ofertę zimową jest to dla nas ważna umowa, która pozwoli wykorzystać możliwości naszej floty także w niskim sezonie. Nasza dotychczasowa współpraca jest bardzo dobra i mamy nadzieję, że będziemy się dalej razem rozwijać” – powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Przewoźnik posiada sześć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych. Jest notowany na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews