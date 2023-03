Enter Air podpisał z TUI Poland umowę czarteru na sezon lato 2023 oraz zima 2023/2024 o szacunkowej wartości 164 mln USD (ok. 718,3 mln zł), podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2024 r.

„Podpisana z TUI Poland umowa to efekt naszej bardzo dobrej współpracy od wielu lat, która obu firmom daje szanse skutecznie się rozwijać i umacniać pozycje liderów na swoich rynkach. Duży popyt na nasze usługi potwierdza, że odbudowa rodzimego rynku po sezonach załamanych pandemią nastąpiła szybciej niż branży w Europie. Zamierzamy latać więcej niż do tej pory, a jednym z fundamentów otwarcia naszej bazy w Gdańsku był m.in. skonstruowany wspólnie z TUI Poland rozbudowany program lotów realizowanych na lotnisku im. Lecha Wałęsy. Zaplanowaliśmy również operacje z lotniska w Radomiu, które ma być niedługo uruchomione. Przy zawieraniu umów ze wszystkimi touroperatorami bardzo dużą uwagę przykładamy do siatki połączeń w sezonie zimowym, co daje nam optymalne możliwości utylizacji floty przez całe 12 miesięcy. Warto też zaznaczyć, że z TUI powrócimy z lotami do Colombo na Sri Lance” – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Szacunkowa wartość poprzedniej umowy pomiędzy Enter Air i TUI Poland o współpracy na sezon Lato 2022 – Zima 2022/2023 wynosiła 125,8 mln USD, przypomniano.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Jest notowany na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews