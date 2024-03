Enter Air i TUI Poland podpisały największą w historii swojej współpracy umowę czarteru, o szacunkowej wartości 227 mln USD (ok. 894,2 mln zł) w sezonach Lato 2024 i Zima 2024/2025, podał Enter Air.

„Z wielką przyjemnością złożyłem podpis na największym kontrakcie w historii Enter Air. TUI Poland, to nasz pierwszy klient, z którym rozpoczynaliśmy naszą działalność 14 lat temu. W tym roku pasażerów tego biura podróży zawieziemy na wakacje z dziewięciu polskich lotnisk i zaoferujemy im możliwość dotarcia do większości najbardziej popularnych wśród polskich turystów kurortów. Co ważne, wiele z kierunków obsługiwanych będzie kilka razy w tygodniu, a w szczycie sezonu letniego wybrane trasy nawet codziennie. Daje to podróżnym możliwość niestandardowego zaplanowania wakacji w odróżnieniu od zwykle oferowanych klasycznych wyjazdów na tydzień lub dwa” – powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych szacunków, zastrzeżono. Szacunkowa wartość poprzedniej umowy obowiązującej w sezonie Lato 2023 – Zima 2023/2024 pomiędzy tymi dwoma firmami wynosiła 164 mln USD (718,3 mln zł).

W ramach odnowienia współpracy ze wszystkimi swoimi największymi partnerami na rynku polskim, Enter Air zawarł w tym roku kontrakty, których wartość przekroczyła 2 mld zł. Szacunkowe wartości podpisanych wcześniej umów to 125,7 mln USD (ok. 508,9 mln zł) z Coral Travel Poland, 90,4 mln USD (ok. 365,6 mln zł) z Rainbow Tours oraz 74,5 mln USD (ok. 296,8 mln zł) z Itaka Fly, przypomniano także.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews