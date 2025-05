Enter Air odbierze w najbliższych tygodniach trzy samoloty typu B737-800, które wejdą do eksploatacji w II kw. 2025 r., podała spółka. W III kw. br. oczekiwana jest też dostawa jednego B737 MAX 8 prosto od producenta.

„Flota Enter Air to obecnie 30 samolotów, a najbliższych tygodniach odebrane zostaną trzy kolejne maszyny typu B737-800, które wejdą do eksploatacji w II kw. 2025 r. W III kw. 2025 r. oczekiwana jest też dostawa jednego B737 MAX 8 prosto od producenta. Przewoźnik planuje pod koniec 2025 r. oraz w 2026 r. odebrać cztery nowe samoloty B737 MAX 8” – czytamy w komunikacie.

Ponadto w ramach Grupy Enter Air operacje lotnicze wykonują także 4 samoloty szwajcarskiej linii Chair Airlines oraz 4 samoloty Fly4 Airlines, wspólnego przedsięwzięcia z TUI, którego działalność polega na wynajmie samolotów z załogami na rzecz przewoźników lotniczych, wskazano w materiale.

„Jesteśmy doskonale przygotowani operacyjnie, a przed sezonem odbierzemy i wprowadzimy do obsługi trzy nowe samoloty. Tegoroczna flota będzie na podobnym poziomie co rok temu, ale istotną zmianą będzie mniejsza liczba tzw. wet-leasów, czyli samolotów wypożyczanych od innych linii, co będzie miało pozytywne przełożenie na rentowność. Chcemy rosnąć wraz z rynkiem, optymalizując swoja działalność i dalej korzystając z dobrej koniunktury. W 2024 r. sfinalizowaliśmy plany dotyczące rozwoju własnej obsługi technicznej, co pozwoli zachować sporą część marży oddawanej dotychczas podmiotom zewnętrznym” – powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews