Enterprise Investors Fund IX obejmie znaczący pakiet mniejszościowy w firmie Advanced Protection Systems, producenta ultraprecyzyjnych radarów i systemów antydronowych z Polski, podał Fundusz. Wartość inwestycji nie została ujawniona.

„Spółka APS jest zaangażowana w ogromną liczbę projektów. Zawdzięcza to zarówno obszernemu katalogowi już zrealizowanych przedsięwzięć, jak również unikatowym cechom jej produktów. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach firma będzie realizować bardzo ambitną strategię międzynarodowej ekspansji” – powiedział partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję Michał Kędzia, cytowany w komunikacie.

Advanced Protection Systems to pionier rynku działający w obszarze wysokich technologii. Spółka została założona przez Macieja Klemma, pełniącego funkcję CEO oraz Radosława Piesiewicza, COO, jako naturalna kontynuacja ich karier akademickich. Rozpoczynając projekt w 2015 r. założyciele skoncentrowali się na rozwoju i produkcji technologii radarowej oraz dedykowanego jej oprogramowania. Z biegiem lat i wraz ze wzrostem zapotrzebowania na systemy wykrywania dronów, APS został czołowym dostawcą tego typu rozwiązań. Własna technologia radarowa opracowana przez spółkę ma unikatową przewagę rynkową – umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie, i klasyfikację wielu obiektów LSS (z ang. low, small and slow – małe, nisko i wolno latające). Modułowość architektury produkowanego przez APS sprzętu umożliwia jego dostosowanie do wymogów klientów komercyjnych, jak i wojskowych.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 mld euro w 155 spółek i zakończyły inwestycje w 137 spółkach.

Źródło: ISBnews