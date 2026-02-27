Enterprise Investors Fund IX zwiększył zaangażowanie kapitałowe w Unity Care – ogólnopolską sieć ambulatoryjnej opieki medycznej, przeznaczając dodatkowe 50 mln zł na dokapitalizowanie spółki, 14 miesięcy od jej powołania, podał fundusz. Środki te umożliwią dalsze przejęcia i nowe inwestycje oraz przyspieszą realizację ambitnej strategii wzrostu.

„Spółka rozwija platformę, która ma realną szansę stać się jednym z liderów ambulatoryjnej opieki medycznej w Polsce. Zwiększamy zaangażowanie kapitałowe, aby przyspieszyć konsolidację rynku i dać Unity Care przestrzeń do kolejnych przejęć oraz dalszego rozwoju oferty” – powiedział partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję, Bartosz Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Od grudnia 2024 r. spółka Unity Care zainwestowała ponad 200 mln zł w polski sektor ochrony zdrowia, konsolidując i modernizując placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz budując ogólnokrajową sieć. Od początku celem EI było zbudowanie rentownej grupy skoncentrowanej na świadczeniu usług medycznych poza największymi aglomeracjami – przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności oraz jakości opieki. Dziś Unity Care tworzy blisko 50 placówek działających w ramach czterech klastrów zlokalizowanych w 6 województwach na terenie Polski.

Dodatkowy kapitał pozwoli spółce kontynuować ekspansję oraz integrację przejmowanych podmiotów, rozwijać ofertę i dalej podnosić jakość opieki nad pacjentami. Środki wesprą również inwestycje w infrastrukturę przychodni czy program zwiększania efektywności operacyjnej, obejmujący m.in. standaryzację procesów oraz rozwój systemów IT. Unity Care aktywnie analizuje kolejne cele akwizycyjne i konsekwentnie rozbudowuje ogólnopolską sieć placówek, podano także.

„Mamy jasny plan: budować regionalnych liderów i szybko integrować nowe placówki. To pozwala nam rosnąć w sposób uporządkowany, podnosić standard obsługi pacjentów i skutecznie realizować strategię wzrostu przez akwizycje” – zakończył prezes Unity Care Artur Krawczyk.

Enterprise Investors, firma private equity z Europy Środkowo-Wschodniej, działa od 1990 r. i utworzyła 10 funduszy, które łącznie zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować 2,4 mld euro w 161 spółek oraz zakończyły inwestycje w 142 z nich.

Źródło: ISBnews