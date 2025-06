Equinor i Polenergia złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o prekwalifikację projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 do udziału w pierwszej w Polsce aukcji offshore planowanej na koniec 2025 roku, podała Polenergia. To pierwszy taki wniosek złożony do URE. Farma Bałtyk 1 o mocy do 1 560 MW jest największym projektem offshore w Polsce i jednocześnie najbardziej zaawansowanym projektem II fazy.

„Wniosek prekwalifikacyjny został złożony w dniu ogłoszenia przez prezesa URE terminu aukcji na 17 grudnia 2025 r. Aukcja będzie miała charakter konkurencyjny i pozwoli wyłonić projekty oferujące najkorzystniejsze ceny sprzedaży energii w systemie wsparcia rozliczanego przez 25 lat poprzez kontrakt różnicowy. Pozwoli to zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dla odbiorców końcowych, niezależnie od wahań cen na rynku energii. Maksymalna cena została wcześniej ustalona przez minister klimatu i środowiska, a oferenci będą licytować w dół. Warunkiem udziału w aukcji jest pozytywne przejście procesu prekwalifikacyjnego prowadzonego przez URE” – czytamy w komunikacie.

W ocenie Polenergii, skuteczne przeprowadzenie aukcji offshore jeszcze w tym roku będzie kluczowe dla utrzymania tempa transformacji energetycznej w Polsce, a także dla wykorzystania pełnego potencjału już przygotowanych, gotowych do realizacji projektów takich jak Bałtyk 1.

Bałtyk 1 to obecnie najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce realizowany w tzw. II fazie rozwoju offshore. Dzięki pełnej gotowości formalnej oraz pozwoleniach pozyskiwanych od kilkunastu lat projekt spełnia wszystkie kryteria wymagane do udziału w aukcji. Posiada prawomocną decyzję środowiskową, pozwolenie na wnoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (tzw. PSZW) oraz umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej zawartą z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), wymieniono.

Planowana moc farmy wynosi do 1 560 MW, co czyni Bałtyk 1 największym projektem offshore w Polsce. Zlokalizowana na Ławicy Środkowej,

około 81 km od wybrzeża, farma składać się będzie z maksymalnie 104 turbin wiatrowych. Do tej pory spółka JV Polenergii i Equinora zainwestowała w rozwój projektu kilkaset mln zł, przypomniała Polenergia.

„Ambicją dla projektu Bałtyk 1 jest osiągniecie local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw na potrzeby realizacji projektu, na poziomie nawet 45%” – czytamy dalej.

Bałtyk 1 to trzeci projekt Equinora i Polenergii na polskim Bałtyku – obok realizowanych obecnie farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3, dla których w ostatnich tygodniach podjęto finalne decyzje inwestycyjne i zabezpieczono finansowanie (ponad 6 mld euro od około 30 polskich i zagranicznych instytucji finansowych). Łączna moc trzech projektów rozwijanych przez partnerów sięga 3 GW.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Equinor jest norweską firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim.

Źródło: ISBnews