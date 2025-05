Equinor i Polenergia podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne (FID) dotyczące morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3, rozpoczynając fazę ich budowy, podały spółki. W rezultacie w 2028 r. 100 turbin z morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 będzie dostarczać energię odnawialną. Łączna wartość inwestycji to ok. 27 mld zł (bez kosztów finansowania).

„Polska może być i będzie, dzięki realizowanym przez Polenergię i Equinor projektom, zasilana czystą energią wytwarzaną w zgodzie z naturą, z poszanowaniem zasobów naszej planety i w służbie kolejnym pokoleniom. To bardzo ważny, symboliczny moment, który przypieczętowuje lata planowania i przygotowań, a jednocześnie otwiera zupełnie nowy rozdział na drodze dalszego, dynamicznego rozwoju Polenergii. Projekt morskich farm wiatrowych Bałtyk to potężna inwestycja, ale i wspaniały przykład, jak dzięki wytrwałości, zaangażowaniu i silnemu polsko-norweskiemu partnerstwu śmiałe wyobrażenie sprzed wielu lat, kiedy nikt o morskiej energetyce w Polsce nawet nie myślał, wreszcie na naszych oczach nabiera realnych kształtów” – powiedziała przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii Dominika Kulczyk, cytowana w komunikacie.

„Budowane przez nas morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3 to jedne z największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski. Ich realizacja przyczyni się do umocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju oraz stworzenia miejsc pracy w nowym, perspektywicznym sektorze, a zielona, odnawialna energia z Bałtyku wzmocni konkurencyjność polskiej gospodarki. Jako przyszły operator tych farm wiatrowych z dumą podejmujemy ten najważniejszy krok, który przyczyni się do powstania silnego centrum energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W tej roli zamierzamy przez wiele lat wnosić wymierne korzyści dla Polski” – dodał prezes Equinor w Polsce Michał Jerzy Kołodziejczyk.

Budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 będzie finansowana w formule project finance. Więcej informacji zostanie przekazanych po zamknięciu finansowania, zapowiedziano w materiale.

Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to dwie bliźniacze morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy wytwórczej 1 440 MW. Na oba projekty składać się będzie 100 turbin wiatrowych. Łącznie obie farmy będą mogły zasilić ponad 2 mln polskich gospodarstw domowych. Powstaną one w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w odległości ok. 37 km i 22 km od brzegu. Ukończenie i pełne uruchomienie obu farm wiatrowych planowane jest na 2028 rok.

„Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to jeden z największych i najbardziej znaczących projektów infrastrukturalnych w historii Polski. Oprócz 100 imponujących rozmiarów turbin wiatrowych powstaną dwie największe w Polsce morskie stacje elektroenergetyczne (OSS) o mocy 720 MW każda. Dodatkowo wybudowane zostaną dwie lądowe stacje elektroenergetyczne (ONS) oraz podziemna linia kablowa o łącznej długości 14 km. W miejscu wyjścia na ląd, na obszarze tzw. landfall, gdzie będą wychodzić morskie kable wyprowadzające prąd generowany przez farmy, wykonany zostanie horyzontalny przewiert kierunkowy pod plażą w pobliżu Ustki. Prace są prowadzone metodą bezwykopową, w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Farmy wiatrowe zostaną następnie podłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejącą stację elektroenergetyczną PSE Słupsk Wierzbięcino” – czytamy w komunikacie.

W Łebie powstanie z kolei baza operacyjno-serwisowa, realizowana przez Equinor, która będzie wspierać fazę budowy obu farm i służyć jako centrum operacji morskich.

Do realizacji projektów Bałtyk 2 i 3 Equinor i Polenergia zakontraktowały kilkunastu głównych wykonawców, w tym doświadczone polskie firmy Tele-Fonika Kable i Enprom. W budowę zostały zaangażowane także inne krajowe przedsiębiorstwa, co pozwala budować lokalny wkład i wspierać konkurencyjność polskiego przemysłu.

Okres eksploatacji farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3 jest przewidziany na 30 lat. Oba projekty mają zapewnione 25-letnie kontrakty różnicowe (CfD).

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 4,3 mld zł przychodów w 2024 r.

Equinor jest norweską firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim.

Źródło: ISBnews