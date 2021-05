Equinor sfinalizował zakup działki w Łebie, gdzie powstanie port serwisowy dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, podała spółka. Equinor jest pierwszym z inwestorów realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce, który wraz z partnerem Polenergią wskazał lokalizację bazy obsługowo-serwisowej. Rozpoczęcie budowy infrastruktury dla morskich farm wiatrowych może zacząć się na początku 2024 r.

Equinor odpowiada za wybudowanie i funkcjonowanie portu serwisowego, który stanie się bazą dla morskich farm wiatrowych realizowanych przez joint venture Equinor i Polenergii, a w przyszłości może wesprzeć również kolejne przedsięwzięcia. Equinor i Polenergia wspólnie rozwijają trzy projekty morskich farm wiatrowych. MFW Bałtyk III i MFW Bałtyk II, o łącznym potencjale mocy zainstalowanej 1440 MW, otrzymały 4 maja br. decyzje Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci, podano.

„Wybór Łeby na lokalizację bazy operacyjno-serwisowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to istotny krok w realizacji naszych projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Ta długoterminowa inwestycja przyczyni się do powstania w Łebie centrum morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wspieramy rozwój lokalnych społeczności, a realizowane wspólnie z Polenergią projekty i nasza baza O&M oznaczają nowe miejsca pracy i nowe inwestycje dla Łeby i całego regionu. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powstania nowego rozdziału w tradycji morskiej Łeby. Będziemy kontynuować dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w miarę rozwoju polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej” – powiedział prezes Equinor Polska Michał Kołodziejczyk, cytowany w komunikacie.

„Nasze morskie projekty traktujemy jako ważny element transformacji nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej Polski i Europy. Chcemy, aby ich realizacja przyczyniła się nie tylko do redukcji szkodliwych zanieczyszczeń i dywersyfikacji źródeł energii, ale również do utworzenia miejsc pracy, modernizacji przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności i do zbudowania nowych przewag konkurencyjnych w polskim przemyśle. Dlatego wspólnie z naszym partnerem opracowaliśmy pięć programów flagowych wspierających rozwój polskiego przemysłu morskiej energetyki i teraz, budując łańcuch dostaw dla naszych projektów, będziemy je krok po kroku realizować. Pierwszym bardzo ważnym krokiem, jest właśnie wybór portu w Łebie dla bazy serwisowej projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III” – dodał prezes Polenergii Michał Michalski.

Planowana baza serwisowa będzie służyć jako centrum logistyczne dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a złożą się na nią biuro, budynki magazynowe i urządzenia transportowe. Bliska odległość z Łeby do lokalizacji farm przyczyni się do bezpieczeństwa operacji morskich i optymalizacji kosztów obsługi, wskazano również.

Inwestycja zlokalizowana w Łebie tworzy szanse dla rozwoju miasta i regionu oraz zwiększenia zatrudnienia. Miejsca pracy potrzebne do obsługi morskich farm wiatrowych to m.in. techniczne stanowiska utrzymania infrastruktury na morzu, a także zespoły pracowników biurowych wspierające obsługę projektów z lądu.

Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów.

Źródło: ISBnews