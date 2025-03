Erbud przedstawił cele dla swoich czterech segmentów działalności w horyzoncie 5-letnim. Zakłada 10-20% wzrostu w Segmencie budownictwa kubaturowego, uzyskanie 25-proc. udziału w rynku wykonawczym inwestycji OZE w Polsce, wzrost przychodów segmentu Serwis dla przemysłu o 33-50% przy podobnym wzroście EBIT oraz – w Segmencie budownictwa modułowego z drewna – wykorzystanie całkowitej mocy produkcyjnej fabryki, czyli 100 tys. m2, oraz dojście do rentowności 10-15%, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

„W następnych 5 latach nie zamierzamy dokładać kolejnego segmentu. Uważamy, że te cztery mają ogromną przyszłość, jeśli chodzi o 5-10 lat” – powiedział Grzeszczak podczas konferencji prasowej.

„Nie chcemy tej kubatury mocno rozwijać. Może w 5 lat wzrośniemy 10-20%, przy marży 2% do 2,5%” – powiedział prezes o pierwszym z segmentów.

W odniesieniu do segmentu OZE, poza ambicją 25-proc. udziału w polskim rynku, zapowiedział powrót do rentowności z lat 2020-2021.

„Chcielibyśmy urosnąć o 33 do 50%. […] To by był taki cel, na który sobie możemy pozwolić i gotówkowo, i wzrostu organicznego” – powiedział Grzeszczak o trzecim z segmentów.

„Moce produkcyjne 100 tys. m2 to jest na dziś 700-800 mln zł [sprzedaży]. Ale rentowność to będzie 10-15%. Po to żeśmy to założyli, żeby poprawić rentowność całej grupy” – podkreślił dalej prezes, mówiąc o segmencie budownictwa modułowego z drewna.

Podsumowując, wskazał, że Erbud chciałby być „firmą technologiczną, a nie budowlaną”.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews