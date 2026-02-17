Erbud podpisał umowę z Veolia Energia Łódź na zaprojektowanie i budowę kompletnej instalacji akumulatora ciepła (AC) i pompowni w EC4, podała spółka. Wartość kontraktu netto wynosi 65,62 mln zł netto, a termin realizacji to 16 sierpnia 2027 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews