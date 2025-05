Zarząd Erbudu powołał nowych prezesów swojej niemieckiej spółki-córki MOD21 z siedzibą w Düsseldorfie: Michaela Dörra oraz Łukasza Świątkowskiego, podał Erbud.

„MOD21 wymagał zdecydowanych działań i odważnych decyzji. Mimo że spółka jest na etapie wczesnego rozwoju, mamy co do niej bardzo konkretne oczekiwania, które nie zostały spełnione. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmiany. Na czele spółki stanie pan Dörr, który dysponuje mocnymi kompetencjami i dużą renomą na rynku niemieckim. Pan Dörr współpracował z nami lata temu, gdy tworzyły się struktury Erbudu w Niemczech. Jego doświadczenie na pewno pomoże nam pokonać w MOD21 drogę od startupu do sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa w możliwie jak najszybszym czasie” – powiedział prezes Grupy Erbud Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Michael Dörr od stycznia br. pełnił rolę konsultanta zarządu ds. segmentu modułowego.

„MOD21 w zaledwie dwa lata stał się uznaną marką na rynku niemieckim i zdobył uznanie wielu klientów. Wchodzę dziś do firmy, która w wielu obszarach stała się wręcz wyznacznikiem nowoczesnego i zrównoważonego budowania. Ma oczywiście swoje wyzwania, jest wszak młodym organizmem, ale jestem przekonany, że uda nam się wypracować optymalne rozwiązania i wykorzystać jego olbrzymi potencjał” – powiedział Dörr.

Wsparciem w zarządzie będzie Łukasz Świątkowski, który jest związany z Grupą Erbud od 2006 r., gdzie zaczynał jako specjalista, by w późniejszych latach zarządzać oddziałem warszawskim Erbudu, dodano.

MOD21 składa się z dwóch spółek – niemieckiej i polskiej, której zarząd pozostaje jednoosobowy – jego członkiem będzie dotychczasowy wiceprezes Bartosz Wiśniewski. Początkowo polska strona odpowiadała wyłącznie za produkcję, jednak w związku z presją czasową wydatkowania środków z KPO otworzyła się na rynek rodzimy, gdzie już zrealizowała jedno, a pozyskała kolejne cztery zlecenia. Mimo krótkiego czasu funkcjonowania, MOD21 zbudował solidny portfel zleceń i zrealizował szereg obiektów użyteczności publicznej w Niemczech, takich jak żłobki, przedszkola czy kwatery dla osób w kryzysie uchodźczym. W samym 2024 r. MOD21 podpisał 13 kontraktów o wartości przekraczającej 200 mln zł, w tym roku spółka zdobyła referencyjny kontrakt z Aldi-Sud na nadbudowę marketu w Mannheim o cztery kondygnacje, które posłużą jako akademiki, co jest w Niemczech trendem nabierającym rozpędu, przypomniano.

MOD21 rozpoczął działalność 21 listopada 2021 r. Rok później w Ostaszewie pod Toruniem otwarto najnowocześniejszą tego typu fabrykę w Europie (21 tys. m2 powierzchni).

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews