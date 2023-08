Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną Banku Millennium dotyczącą kwestii strat na opcjach walutowych i uznał, że Erbudowi przysługuje łącznie 112 mln zł, w tym ponad połowa z tytułu odsetek. Prezes Dariusz Grzeszczak ocenił, że środki zasądzone od banku wzmocnią kapitał obrotowy i pozwolą na dalsze inwestycje w Grupie.

„Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną banku i uznał, że Erbudowi przysługuje 51,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. Łącznie spółka otrzyma ok. 112 mln zł. Bank powinien niezwłocznie przelać środki na konta spółki. Koszty procesu obciążają spółkę w 29%, a bank w 71%” – czytamy w komunikacie Erbudu.

„To dla nas ważna chwila, bo cała sprawa zaczęła się ponad 15 lat temu. Dla nas była niezmiennie bardzo istotna, czuliśmy się przez te lata pokrzywdzeni i cieszę się bardzo, że sąd potwierdził finalnie nasze racje. Gratuluję naszym prawnikom i doradcom, którzy nie odpuścili tej sprawy, przetarli ścieżki i stali się wzorem dla innych firm, które również czują się poszkodowane. Jako założyciel i szef dużego biznesu zdaję sobie sprawę, że nawet najlepszym, też tak poważnym bankom, mają prawo zdarzyć się błędy i wpadki. Cieszę się jednak, że ta zostanie należycie i sprawiedliwie naprawiona, a ten zastrzyk gotówki na pewno wzmocni nasz kapitał obrotowy i pozwoli na dalsze inwestycje w Grupie Erbud” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

Spółka przypomniała, że spór dotyczył wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 71,1 mln zł, a Sąd Apelacyjny uwzględnił w części apelację Erbudu, zasądzając od Banku Millennium kwotę 51,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Spółka podkreśliła też, że sprawa Erbudu nie jest odosobniona.

„W 2008 roku wiele spółek zawarło transakcje opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym na kontrakty denominowane w euro. W IV kw. 2008 r. w wyniku drastycznej przeceny złotego na parze PLN/EUR klienci ponieśli olbrzymie straty. Według szacunków KNF łącznie było to ponad 9 mld zł” – podano.

Tym samym postanowienie Sądu Najwyższego kończy spór pomiędzy spółką a Bankiem Millennium. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez Erbud.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews