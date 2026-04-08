Erbud podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do głównych obszarów biznesowych grupy, podała spółka. Jego celem jest ocena możliwych kierunków rozwoju oraz identyfikacja i analiza dostępnych szans i możliwości. W ramach przeglądu zarząd rozważy m.in. pozyskanie dodatkowego finansowania dla podmiotów z grupy, wydzielenie wybranych aktywów lub podmiotów wchodzących w skład grupy czy reorganizację jej struktury.

„Działamy obecnie w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Tworzy to z jednej strony szereg wyzwań, z drugiej zaś szans rozwojowych dla tak dużej i zdywersyfikowanej organizacji jak nasza. Mamy spore doświadczenie w budowie silnej pozycji w niszach i wykorzystaniu synergii wewnątrzgrupowych. Uznaliśmy, że to dobry moment, aby uważnie przyjrzeć się naszemu biznesowi, zidentyfikować obszary najbardziej perspektywiczne i tam się wzmocnić, a zreorganizować się tam, gdzie mamy potrzeby” – skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.

