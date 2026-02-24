Platforma e-commerce Erli zwiększyła przychody o 54% do 264,9 mln zł w 2025 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na platformie, wzrosła w tym czasie o 45% do blisko 1,8 mld zł z 1,23 mld zł w 2024 r., podała spółka. EBITDA poprawiła się o 75% i wyniosła 21 mln zł.

W całym 2025 roku platforma zrealizowała 8,9 mln transakcji (wzrost o 45% r/r), a liczba sprzedanych produktów przekroczyła 21,6 mln (wzrost o 54% r/r). Skalę działalności potwierdza również obecność 34 tys. sprzedawców. Równolegle rosła liczba realnych użytkowników – w grudniu 2025 roku ERLI odwiedzało 10,3 mln UU wobec 9,4 mln rok wcześniej (+11% r/r). Baza użytkowników tj. liczba zarejestrowanych kont zwiększyła się z 4,8 mln w 2024 r. do 6,7 mln w 2025 r. (+40% r/r), wymieniono w komunikacie.

„2025 rok potwierdził, że ERLI potrafi jednocześnie budować skalę i poprawiać rentowność. GMV na poziomie blisko 1,8 mld zł, 54-proc. wzrost przychodów oraz 75-proc. poprawa EBITDA pokazują, że nasz model marketplace osiągnął operacyjną dojrzałość. Dalszy rozwój opieramy na efektywności, technologii i danych” – powiedział prezes i założyciel ERLI Adam Ciesielczyk, cytowany w materiale.

W 2025 roku najsilniejszymi motorami wzrostu sprzedaży na ERLI pozostawały kategorie Uroda (+42% GMV vs 2024), Supermarket (+64%), Kultura i Rozrywka (+63%) oraz Motoryzacja (+60%). Segmenty te odpowiadały za znaczącą część GMV platformy i rosły szybciej niż średnia rynkowa, korzystając zarówno z rosnącej oferty sprzedawców, jak i wysokiej konwersji w kanale mobilnym, czytamy dalej.

W 2025 roku wartość polskiego rynku e-commerce wzrosła o 7,1% r/r, podczas gdy GMV ERLI zwiększyło się o 45% r/r, co oznacza, że platforma rosła ponad sześciokrotnie szybciej niż cały rynek e-commerce w Polsce, podkreślono także.

„Kanał mobilny pozostawał kluczowym filarem sprzedaży ERLI w 2025 roku. W ujęciu całorocznym aplikacja generowała blisko 60% GMV oraz ponad 60% wszystkich transakcji realizowanych na platformie. Podczas Black Week 2025 udział mobile wzrósł do 73,3%, przekładając się na 68% całkowitego GMV w tym okresie. W IV kwartale dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU) przekroczyła 315 tys., a w rekordowym dniu odnotowano 12,5 tys. nowych instalacji aplikacji” – podano w komunikacie.

Rok 2025 był również okresem intensywnego wzrostu bazy użytkowników aplikacji. Liczba instalacji zwiększyła się z 1,9 mln w 2024 r. do 2,3 mln w 2025 r., co oznacza wzrost o 18% r/r. Jeszcze szybciej rosła liczba użytkowników posiadających aplikację – z 1,8 mln na koniec 2024 r. do 3,2 mln pod koniec 2025 r., czyli o 78% r/r.

W 2025 roku ERLI kontynuowało inwestycje w technologię, logistykę i optymalizację ścieżki zakupowej, rozwijając współpracę z InPost i DHL. W core marketplace’u wdrożono rozwiązania oparte na AI i modelach językowych LLM, obejmujące m.in. automatyczną optymalizację treści SEO i GEO, systemy rekomendacji oraz uproszczone procesy logowania.

„Inwestycje w technologię i AI miały bezpośredni wymiar biznesowy. Usprawnienia w obszarze UX i procesów sprzedażowych przekładały się na dodatkowe kilka milionów złotych GMV miesięcznie, przy jednoczesnej poprawie efektywności operacyjnej” – podsumował prezes.

Erli podaje, że jest marketplace nr 2 w Polsce i największą tego typu w Polsce platformą wyłącznie z polskim kapitałem. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 34 000 polskich sprzedawców oferujących ponad 40 mln produktów.

Źródło: ISBnews