Erste Bank Polska ma ambicję wzrostu wyższego niż rynek w obszarze kredytów przy zachowaniu rentowności, poinformował prezes Michał Gajewski.

„My zamierzamy rosnąć w kredytach i wzrost portfela o 7% r/r w I kwartale jest solidny. Widzimy, że popyt rośnie, co nas bardzo cieszy. Chociaż presja konkurencyjna na marże jest ogromna” – powiedział Gajewski podczas wideokonferencji.

Dodał, że bardzo dziwią go zachowania niektórych konkurentów, którzy w pewnych transakcjach obniżają marże poniżej progu podatku bankowego – poniżej 0,4%.

„Myślę, że akcjonariusze się tym zainteresują prędzej czy później. Nie stosujemy tego typu działań. Nasz wzrost jest wzrostem rentownym, a radzimy sobie lepiej niż rynek. Poprzez szybkość procesu i przede wszystkim kompetencje naszych bankierów potrafimy wygrywać z konkurencją” – dodał prezes.

Zaznaczył, że Erste Bank Polska nigdy nie publikował prognoz na cały rok, dodając jednak, że ambicją banku jest pobicie wzrostu rynkowego.

„To, co cieszy, to jest niewątpliwie ogromny popyt, nie tylko w obszarze kredytów gotówkowych, ale również kredytów hipotecznych. Również dobrze rozwija się akcja kredytowa w segmencie MSP” – wymienił Gajewski.

Jak podano w prezentacji, portfel kredytowy Erste Bank Polska wzrósł o 7% r/r i o 2% kw/kw. Nowe kredyty hipoteczne w I kw. 2026 r. wzrosły o 59% r/r, nowe kredy gotówkowe o 35% r/r, kredyty hipoteczne CHF spadły o 97% r/r, kredyty dla MŚP (w tym leasing i faktoring) wzrosły o 4% r/r i 2% kw/kw, kredyty BCB wzrosły o 9% r/r i 1% kw/kw, kredyty CIB (w tym leasing i faktoring) wzrosły o 16% r/r i 20% kw/kw.

Erste Bank Polska (d. Santander Bank Polska) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.

