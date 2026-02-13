Erwan Luherne złożył oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w zarządzie Kino Polska TV ze skutkiem na 16 lutego br. Nie podał przyczyn swojej rezygnacji, poinformowała spółka. Luherne zasiadał w zarządzie od 2023 r.

Grupa Kino Polska TV, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews