eService nawiązał współpracę z litewskim fintechem kevin. oferującym płatności w oparciu o otwartą bankowość w środowisku online, podała spółka.

Obszarem współpracy pomiędzy eService oraz fintechem kevin. jest dostarczenie rozwiązań open banking w kanałach e-commerce i m-commerce. Otwarta bankowość to usługi finansowe, które funkcjonują dzięki udostępnieniu przez banki informacji o rachunkach swoich klientów podmiotom trzecim. Dane są przekazywane za pomocą specjalistycznego oprogramowania, tzw. otwartego interfejsu programistycznego (API). Dzięki temu firmy mogą świadczyć na przykład usługę inicjowania płatności PIS (Payment Initation Service), podano.

Proces płatności z wykorzystaniem systemu kevin. opartego na modelu Payment Initation Service jest w sklepach internetowych równie wygodny, jak przy przelewach typu pay-by-link. To rodzaj płatności, który nie wymaga ręcznego wprowadzania danych o transakcji i odbiorcy. W ten sposób można zapłacić za towary i usługi w bezpieczny i szybki sposób. W przypadku systemu kevin. różnica tkwi w sposobie procesowania transakcji, wyjaśniono w komunikacie.

„Nawiązanie współpracy z fintechem kevin. Jest kolejnym krokiem wzmacniającym obecność eService w usługach dla e-commerce i umożliwia nam poszerzenie oferty nowoczesnych rozwiązań dostępnych za pomocą naszej stale rozwijanej bramki płatniczej. Przyczynia się to do zwiększenia wachlarza dostępnych metod płatności na bramce. Oznacza również efektywny proces płatności oraz zapewnia jej najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwala na zwiększenie zasięgu działania dostawców produktów i usług korzystających z rozwiązań eService. Partnerstwo na polskim rynku to pierwszy krok – jako część EVO Payments planujemy wykorzystywać je również na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, Słowacji, Rumunii i Węgrzech” – podsumował dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Produktów eService Zdzisław Mikłaszewicz, cytowany w komunikacie.

kevin. to litewski fintech, który został stworzony z myślą o ewolucji tradycyjnych płatności internetowych, kartowych i POS. Otwarta bankowość firmy kevin. umożliwia realizację płatności bezpośrednio z banku płatnika do banku sprzedawcy lub dostawcy usług, z pominięciem tradycyjnych pośredników. Obecnie firma obsługuje klientów na 19 rynkach, w tym we Francji, Szwecji, Polsce, Hiszpanii, Holandii, krajach bałtyckich i Portugalii.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService jest częścią notowanej na Nasdaq grupy EVO Payments International (66%) oraz PKO BP (34%).

Źródło: ISBnews