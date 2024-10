Esotiq & Henderson chce utrzymać w III i IV kw. 2024 r. marżę brutto na poziomie 68-70%, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Sylwia Nieckarz.

„Marża, którą osiągnęliśmy, to 68-70% i będziemy dążyć do tego, żeby taka marża była utrzymana” – powiedziała Nieckarz podczas wideokonferencji, pytana o marżę brutto w III kw. i IV kw.

„Cały czas szukamy możliwości optymalizacji kosztów i działania, które podejmujemy w skali roku będą widoczne na początku przyszłego roku” – dodała.

Spółka powtórzyła, że roczne trendy sprzedaży wskazują na wysokie wyniki sprzedaży w II poł. 2024, w szczególności w IV kw. 2024, a tradycyjny wzrost popytu połączony z aktywnością spółki w zakresie promocji stwarza szanse na generowanie satysfakcjonującej sprzedaży.

Wcześniej spółka podała, że odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 8,34 mln zł wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 35% r/r do 17,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,61 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 122,21 mln zł rok wcześniej. Marża brutto była na poziomie 69%, o 3 pkt proc. wyżej r/r.

Na wynik spółki Esotiq & Henderson w analizowanym okresie znacząco wpłynęła dynamicznie rozwijająca się sprzedaż internetowa. W I półroczu 2024 roku przychody z e-commerce osiągnęły 30 mln zł, co oznacza wzrost o 27% r/r. W samym II kwartale sprzedaż online wzrosła o 57% r/r do 15 mln zł. Intensyfikacja działań związanych z aplikacją mobilną przynosi również wyraźne korzyści – w II kwartale aplikację pobrano blisko 70 tys. razy, co przyczyniło się do osiągnięcia blisko 400 tys. pobrań na koniec czerwca 2024 roku, wskazano także.

Spółka na koniec czerwca 2024 roku zarządzała siecią 287 salonów, z czego 72 to salony własne, a 215 to sklepy franczyzowe, o łącznej powierzchni 17 945 m2.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

