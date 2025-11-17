Operator sieci stacji ładowania eTauron zakontraktował energię elektryczną Tauron EKO Premium do własnych urządzeń na 2026 rok, podał Tauron Polska Energia. Będzie ona dostępna w niemal wszystkich ładowarkach funkcjonujących w sieci ładowania należącej do koncernu.

„Dzięki energii z naszych odnawialnych źródeł wiatrowych, wodnych i słonecznych kierowcy korzystający z sieci stacji ładowania eTauron tylko w ciągu ostatnich dwóch lat przyczynili się do uniknięcia emisji ponad 2,5 mln kilogramów dwutlenku węgla do atmosfery. Zielona energia będzie zasilała samochody elektryczne na magentowych stacjach również w nadchodzącym roku, co pozwoli kontynuować ten pozytywny trend. W ten sposób konsekwentnie wspieramy rozwój elektromobilności i przyczyniamy się do ograniczenia śladu węglowego w transporcie” – powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż Krzysztof Czajka, cytowany w komunikacie.

Od maja tego roku operator testuje system cen dynamicznych na stacjach sieci eTauron. W przypadku nadpodaży energii w systemie ceny za ładowanie spadają nawet poniżej złotówki za kilowatogodzinę na stacjach AC i poniżej 1,4 zł za tę samą ilość energii na urządzeniach typu DC.

„Prosty rachunek pokazuje, że przejechanie 100 km na energii z magentowych stacji ładowania może kosztować użytkownika samochodu elektrycznego zaledwie 18-20 zł. Oczywiście, warunkiem skorzystania z atrakcyjnych stawek jest elastyczność, której warto się uczyć, bo w przyszłości mix energetyczny oparty w głównej mierze na energii z OZE będzie skłaniał użytkowników do świadomego i zaplanowanego jej użycia” – wskazał wiceprezes Tauron Nowe Technologie Marcin Styrna.

Tauron rozwija swoją sieć stacji ładowania od 2018 roku. Dziś w systemie eTauron znajduje się 200 ładowarek własnych koncernu i kilkadziesiąt partnerskich. Niemal wszystkie zasilane są energią EKO Premium, posiadającą gwarancję pochodzenia ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach istniejące punkty ładowania będą sukcesywnie przechodziły proces zwiększania mocy, podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews