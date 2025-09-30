Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), czyli spółka odszkodowawcza z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała w raporcie śródrocznym za 2025 r. o wygenerowaniu 8,532 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, wobec 6,115 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto za raportowany okres wyniósł 470 tys. zł, wobec straty netto na poziomie 3,076 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost wyniku rok do roku o 3,54 mln zł . Co istotne Grupa EuCO w pierwszym półroczu tego roku odnotowała dodatnią EBIDTA w wysokości 742 tys. zł, uzyskując wyraźną rentowność zarówno na sprzedaży, jak również na poziomie działalności operacyjnej.

W pierwszym półroczu 2025 r. EuCO S.A. konsekwentnie realizowało nadrzędny cel strategiczny, którym niezmiennie pozostaje doprowadzenie realizacji zobowiązań układowych, w odniesieniu do prawomocnego postanowienia sądu z dnia 19 grudnia 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, formalnie kończącego wcześniejszy etap restrukturyzacji. Płatności na rzecz wierzycieli następują w terminach i na warunkach właściwych dla poszczególnych grup wierzycieli. Do dnia 19 marca 2025 r. nastąpiła wypłata pierwszej raty dla wierzycieli fizycznych z Grupy I oraz pierwszej raty dla wierzycieli finansowych. W dniu 13 czerwca 2025 roku Spółka dokonała spłaty drugiej raty dla wierzycieli fizycznych Grupy I oraz drugiej raty dla wierzycieli finansowych, dzięki czemu wierzyciele fizyczni Grupy I zostali zaspokojeni już w 100%.

Jednocześnie Zarząd EuCO S.A. koncentrował swoją uwagę na usprawnieniu kluczowych obszarów działalności operacyjnej, w szczególności dotyczących relacji Spółka – Agent – Klient, tym samym budując pozytywny odbiór Grupy Kapitałowej EuCO jako rzetelnego usługodawcy w segmencie odszkodowań osobistych. Równie istotne, w raportowanym okresie, było ciągłe monitorowanie sytuacji rynkowej oraz działalności wszystkich spółek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej EuCO, co skutecznie minimalizowało wystąpienie potencjalnych ryzyk, które mogłyby wpłynąć na bieżące funkcjonowanie.

Podjęto również decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej ekspansji działalności szkoleniowo-doradczej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) na poziomie Grupy Kapitałowej EuCO, opartej o możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych (w tym funduszy Unii Europejskiej) przez klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na terenie całej Polski. Usługi te będą realizowane przez spółkę zależną EuCO S.A., tj. Centrum Dochodzenia Roszczeń Sp. z o.o. przy udziale sieci agencyjnej jednostki dominującej oraz sieci agencyjnej spółek zależnych. Warto podkreślić fakt, iż rozpoczęto już działalność operacyjną w tym segmencie – opublikowano pierwsze pakiety usług szkoleniowych, a beneficjenci rozpoczęli składanie wniosków o dofinansowanie u właściwego operatora.

Pod koniec maja br. EuCO S.A. poinformowało o rozpoczęciu formalnego przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju spółki i Grupy Kapitałowej EuCO S.A, a jednym z kluczowych obszarów tego procesu była analiza scenariuszy pozyskania finansowania, w tym również wariantów umożliwiających spłatę zobowiązań układowych.

W załączniku do raportu śródrocznego za 2025 r. Zarząd EuCO S.A. wyraźnie podkreślił, iż w okresie po spłacie drugiej raty układowej nastąpiły w Grupie Kapitałowej EuCO trudne do przewidzenia wydarzenia, które zdestabilizowały działanie spółki.

Odwołano dotychczasową Radę Nadzorczą, która wraz z Zarządem przeprowadziła proces restrukturyzacji, powołując w to miejsce nowych członków, którzy po dwóch miesiącach złożyli rezygnację, paraliżując tym samym działania organu nadzoru w spółce EuCO. Jednocześnie, w dniu 31 sierpnia 2025 r. odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Panią Renatę Sawicz-Patora, czyli kluczową osobę dla procesu restrukturyzacji oraz działań operacyjnych przedsiębiorstwa, która z sukcesem przeprowadziła EuCO przez postępowanie sanacyjne i realizowała spłaty pierwszych rat układowych. W ocenie obecnego Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu powołano osobę bez doświadczenia w branży i wiedzy o realizowanym układzie, którego kadencja trwała zaledwie 16 dni, a nowy Prezes odwołał również dotychczasową Prezes spółki zależnej i powołał siebie na to stanowisko. Bezpośrednio potem rezygnacje złożyło czterech członków Rady Nadzorczej, a następnie, po kilkunastu dniach, w dniu 17 września 2025 r. rezygnację złożył sam Pan Błażej Kołodziej, zarówno w spółce dominującej, jak i spółce zależnej.

W rezultacie tych działań spółka EuCO została pozbawiona organu nadzoru oraz faktycznego Zarządu, co mogło doprowadzić do całkowitego paraliżu decyzyjnego w krytycznym okresie bezpośrednio poprzedzającym termin płatności trzeciej raty układowej. W celu uniknięcia całkowitego paraliżu Wiceprezes Zarządu powołała Prokurenta w osobie byłej Prezes – Pani Renaty Sawicz-Patora, co już przyniosło pozytywny efekt w postaci stopniowej stabilizacji sieci sprzedaży.

W efekcie kilkumiesięcznych zawirowań, pomimo prób uniemożliwienia spółce EuCO prowadzenia dalszej działalności, w dniu wymagalności kolejnej raty układowej, dokonano częściowej spłaty trzeciej raty układowej.

„Działanie to, dokonane kosztem znacznych wyrzeczeń operacyjnych, stanowi dowód niezachwianego zaangażowania Zarządu i Prokurenta Dłużnika w proces restrukturyzacji i poszanowania praw wierzycieli oraz intencje Zarządu oraz Prokurenta do dalszego działania Spółki” – komentuje EuCO S.A.

Jednocześnie Zarząd EuCO, świadomy wyzwań płynnościowych i zdeterminowany, by zapewnić terminową realizację układu, podjął proaktywne i zaawansowane działania w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, czego efektem była umowa z inwestorem finansowym – Loft Capital Ltd. oraz aranżerem – Loft Capital Management Ltd., zawarta na początku sierpnia br., dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości do 100 milionów zł, z możliwością zwiększenia do kwoty 200 milionów zł. Realizacja tej kluczowej dla przyszłości EuCO S.A. umowy była uzależniona od zgody akcjonariuszy, wyrażonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 8 września 2025 r. – tego dnia akcjonariusze odrzucili jednak kluczowe uchwały w porządku obrad, przy jednoczesnym braku kworum do ich podjęcia, pozbawiając spółkę EuCO szans na dalszą terminową realizację zobowiązań układowych.

Niemniej Zarząd EuCO S.A., po przeprowadzeniu wielu analiz, podtrzymuje swoją determinację w zakresie pozyskania finansowania, czego efektem jest zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy na dzień 17 października 2025 r. Podkreślono przy tym kontynuację intensywnych rozmów z funduszem Loft Capital Ltd. w celu wypracowania alternatywnej ścieżki pozyskania finansowania oraz determinację, świadczącą o niezachwianej woli wykonania zobowiązań wobec wierzycieli. Przedmiotem obrad będzie również uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją członków Rady Nadzorczej.

Z powodu opisanych powyżej zawirowań i prób uniemożliwienia Spółce kontynuowania działalności operacyjnej, w dniu 25 września 2025 r. Zarząd EuCO złożył wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu. Jest to wyraz ogromnej determinacji osób zarządzających Spółką i jednoznaczny przejaw walki o dalsze funkcjonowanie pomimo niekorzystnych zdarzeń, niezależnych od Dłużnika.

W dniu dzisiejszym Zarząd EuCO S.A. poinformował o transakcjach na akcjach Spółki, przeprowadzonych przez osobę spełniającą kryteria pełniącej obowiązki zarządcze, czyli Prokurent Spółki – Panią Renatę Sawicz-Patorę, która dokonała zakupu 6 700 akcji po średniej cenie 2,24 zł za akcje i łącznej wartości transakcji ok. 15 008 zł. Jest to jednoznacznie pozytywny sygnał wiary w Spółkę i jej dalsze perspektywy rynkowe.

Źródło: Spółka