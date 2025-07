Podczas niedawnej rozmowy w studiu poprosiliśmy Renatę Sawicz-Patorę – Prezes Zarządu EuCO S.A., – firmy odszkodowawczej z rynku głównego GPW o przybliżenie profilu działalności Grupy EuCO, komentarz ekspercki do rynku odszkodowań, wskazanie źródeł finansowania i kluczowych kierunków rozwoju oraz nakreślenie perspektyw biznesowych na drugie półrocze 2025 roku. Kluczowe wypowiedzi Prezes, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.

O profilu biznesowym EuCO:

„Europejskie Centrum Odszkodowań prowadzi działalność odszkodowawczą na terenie Polski. Jest to jedna z największych firm w tej branży z historią już 21 lat. Pomagamy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach, głównie komunikacyjnych, ale także choćby na gospodarstwach rolnych, których jest bardzo dużo, jak również wypadkach przy pracy, potknięciach, poślizgnięciach. Jeżeli tylko jest sprawca i polisa ubezpieczeniowa to jesteśmy w stanie pomóc. Dodatkowo od pewnego czasu GK EuCO zajmuje się również pomocą osobom, które wzięły kredyty w banku, co jest naszym dodatkowym obszarem działalności. Natomiast niezmiennie podstawową działalnością pozostaje pomoc osobom poszkodowanym bądź też rodzinom osób, które zginęły podczas wypadków komunikacyjnych” – przybliża profil biznesowy Renata Sawicz-Patora, Prezes Zarządu EuCO S.A.

„Kierujemy naszą ofertę w szczególności do osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu lub straciły osobę bliska w wypadku i nie mają pojęcia jak poruszać się w gąszczu przepisów i od czego zacząć załatwianie spraw administracyjnych, np. skąd wziąć pieniądze na leczenie czy pogrzeb. Myślę, że wówczas wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest naprawdę niezbędne, co jako EuCO robimy już od 21 lat i jesteśmy w tej walce z ubezpieczycielami naprawdę skuteczni. Trafiają do nas osoby, które zawarły niekorzystne ugody, ponieważ ubezpieczyciel chcąc szybko i na jak najniższym poziomie finansowym zakończyć sprawę, proponuje bardzo niekorzystne ugody. Często osobie poszkodowanej może się wydawać, że 10, 20 czy 100 tysięcy złotych to duża kwota, a po weryfikacji sprawy i skompletowaniu dokumentów okazuje się, że przysługujące odszkodowanie może być kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy wyższe. Co równie ważne EuCO zajmuje się sprawami zdarzeń, do których doszło nie tylko choćby trzy lata temu, ale także kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. W sytuacji więc, gdy ktoś od wielu lat pobiera rentę od ubezpieczyciela to nawet dzisiaj warto taką sprawę zweryfikować” – dodaje.

„W mojej ocenie taka konsultacja powinna nastąpić bezpośrednio po zdarzeniu, ponieważ pamiętajmy, że to nie jest w interesie ubezpieczyciela, aby wypłacić jak najwyższe odszkodowanie. Ubezpieczyciele, co widzimy od wielu lat, proponują zwykle wypłatę zaniżonych odszkodowań, ograniczając wszystkie możliwe wypłaty, co odpowiednio weryfikujemy już na drodze przedsądowej, kiedy reprezentujemy klienta i proponujemy wypłatę adekwatnego odszkodowania. Warto od razu po zdarzeniu udać się do lekarza, warto też kontynuować leczenie. Czasami niewielkie urazy, początkowo wyglądające na niegroźne, mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Bez właściwej diagnozy człowiek jest pozbawiony zarówno możliwości odpowiedniego leczenia i terapii, pozwalających na powrót do zdrowia, jak również na udokumentowanie uszczerbku, czy poniesionych kosztów. Pamiętajmy, że kiedy dochodzi do zdarzenia to osobie poszkodowanej przysługuje zadośćuczynienie za ból i cierpienie, czyli za doznany konkretnie uszczerbek na zdrowiu, ale także zwrot wszystkich kosztów, czyli utracony dochód, koszty dojazdu do placówek medycznych, koszty leczenia oraz rehabilitacji. Tych kosztów jest bardzo dużo. Jeżeli dokumenty nie są od początku prawidłowo ukompletowane to może być problem z właściwym ich uzasadnieniem, co powoduje, że ubezpieczyciel stara się te wypłaty minimalizować. Naszą rolą jest to, żeby osoba poszkodowana wiedziała o swoich prawach od początku, żeby kompletowała dokumenty i wiedziała jakie roszczenia zgłosić, ponieważ ubezpieczyciel absolutnie takiej informacji nie przekaże. Oczywiście jeżeli dochodzi do tragedii, gdy ginie ktoś podczas wypadku to osoby, które zostały i muszą zmagać się z traumą nie myślą o tym, żeby roszczenia zgłosić, ponieważ żadne pieniądze nie zastąpią osoby bliskiej, ale jeżeli mówimy np. o żonie i dzieciach, które straciły męża i tatę, a przy tym jedynego żywiciela rodziny, to szybkie zgłoszenie roszczeń pozwala im na pozyskanie pieniędzy na życie. Warto też dodać, że uzyskujemy również renty dla najbliższych członków rodziny” – uzupełnia.

„EuCO nie pobiera żadnych opłat wstępnych, a cały ciężar prowadzenia sprawy spoczywa na naszej firmie. Analiza sprawy jest bezpłatna, jak również całe jej prowadzenie do momentu uzyskania korzyści dla klienta, czyli zadośćuczynienia lub odszkodowania, czy innych świadczeń. Dopiero wówczas jest wypłacana nasza prowizja. To co nas wyróżnia to fakt, że nasze rozliczenie jest wypłacane przez ubezpieczyciela oddzielnie, tzn. realizowane są dwa odrębne przelewy – jeden bezpośrednio na konto bankowe klienta, drugi uwzględniający nasze wynagrodzenie już na rachunek EuCO. W tym zakresie działamy zupełnie inaczej niż inni pełnomocnicy na rynku odszkodowań. Zaznaczam, że we wszystkich dokumentach, które przedstawiamy ubezpieczycielowi, od samego początku przy zgłoszeniu roszczeń, wskazujemy ten podział wraz z uzgodnioną z klientem wysokością naszego wynagrodzenia i tylko taka kwota prowizyjna wpływa finalnie na nasze firmowe konto. To powoduje 100% bezpieczeństwo po stronie klienta” – kontynuuje Prezes EuCO.

„Czas prowadzenia sprawy jest bardzo różny, co wynika z faktu, że niektóre roszczenia czy obrażenia są stosunkowo niewielkie i wtedy procedowanie sprawy trwa powiedzmy od trzech do sześciu miesięcy, ale są też takie sprawy, gdzie leczenie poszkodowanego trwa długo, a naszą intencją jest to, aby odszkodowanie, które uzyska było jak najwyższe. W związku z tym czekamy na wszystkie etapy leczenia, w tym przeprowadzoną operację i proces rehabilitacji, ponieważ dopiero wtedy poniesiony uszczerbek na zdrowiu jest wyceniony właściwie i wiemy jakie będą konsekwencje zdarzenia. Mamy też wówczas świadomość czy konieczne jest zabezpieczenie roszczeń rentowych, szczególnie w bardzo poważnych wypadkach lub pozyskanie oprotezowania dla osoby poszkodowanej. Współpracujemy z bardzo dobrą firmą, która takie oprotezowanie dostarcza, dojeżdżając do klientów i wykonując wszystkie pomiary, aby proces ten był jak najbardziej płynny, a osoba poszkodowana mogła wrócić do swojego życia możliwie szybko. Pozyskujemy także wózki inwalidzkie i wszystkie sprzęty, które są potrzebne osobie po wypadku, jak również pokrywamy koszty przystosowania domu czy mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która porusza się na wózku inwalidzkim. Trzeba wówczas zlikwidować wszystkie zbędne bariery, przykładowo przystosować łazienkę do potrzeb takiej osoby, a nasza pomoc jest w tym zakresie bardzo wszechstronna i nie ogranicza się jedynie do zawarcia umowy i zaksięgowania należnego nam wynagrodzenia, lecz wspieramy poszkodowanego na każdym etapie” – podsumowuje.

O rynku odszkodowań:

„Jeżeli chodzi o polski rynek odszkodowań to widzimy, że świadomość obywateli na pewno jest coraz większa. Oczywiście zdarzają się osoby, które nie potrafią sobie poradzić w walce z ubezpieczycielem i myślę, że tutaj nasza pomoc jest szczególnie wskazana. Wyzwaniem na pewno są postępowania sądowe, ponieważ sądy, mówiąc kolokwialnie, są wręcz zarzucone wszelkiego rodzaju sprawami. Dlatego też postępowania ciągną się bardzo długo. Czas oczekiwania na opinię biegłego wynosi od pół roku do nawet roku, więc im więcej opinii, tym procedura będzie dłuższa” – komentuje uwarunkowania na rynku odszkodowań Renata Sawicz-Patora.

„Alternatywą dla ścieżki sądowej, z której EuCO bardzo często korzysta są mediacje przed KNF-em, co jest w mojej ocenie bardzo korzystne dla poszkodowanych. Przy sądzie polubownym spotykają się dwie strony – pełnomocnik poszkodowanego oraz pełnomocnik ubezpieczyciela i są wówczas podejmowane negocjacje dotyczące konkretnej sprawy. To znacząco skraca procedurę i daje możliwość walki osobom poszkodowanym o swoje prawa. W mojej ocenie to właśnie walka w sądzie jest obecnie dużym wyzwaniem, do czego dochodzą zmieniające się przepisy prawa, pozwalające choćby ubezpieczycielowi na zmniejszanie świadczeń rentowych, wypłacanych poszkodowanemu, ponieważ państwo przyznaje nowy rodzaj świadczenia. W tej sytuacji ubezpieczyciel, zgodnie z prawem, pomniejsza wypłacane przez siebie odszkodowanie o to właśnie świadczenie, które pokrywa państwo. Nie tak to powinno wyglądać. Natomiast prawo polskie równo traktuje osoby niepełnosprawne z powodu chorób czy przypadków endogennych, jak również osoby niepełnosprawne ze względu na wypadek. Uważam, że takie rozwiązanie jest zwyczajnie niesprawiedliwe, gdyż ubezpieczyciel faktycznie zyskuje na tym, że państwo dopłaca do jego sprawy” – wskazuje.

„Ukraińskim rynkiem odszkodowań zainteresowaliśmy się w wyniku rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych i wciąż prowadzimy jego analizę. Myślę, że EuCO zawsze miało potrzebę rozwoju, robienia czegoś jeszcze lepiej, oferowania pomocy w wielu obszarach i na różnych rynkach oraz z wykorzystaniem różnych produktów. Dlatego też dzisiaj skupiamy się na tym, żeby poszerzyć profil naszej działalności i dotrzeć tam, gdzie nasza pomoc jest po prostu potrzebna. Po analizie rynku ukraińskiego okazało się, że może to być naprawdę takie miejsce, w którym jesteśmy w stanie oferować pomoc, której nikt się nie spodziewa. Grono naszych prawników, po analizie rynku, stwierdziło jednoznacznie, że jest tam przestrzeń na rozpoczęcie naszej działalności, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia w zakresie egzekwowania świadczeń, nie tylko od ubezpieczycieli, ale też od szeregu podmiotów prywatnych i publicznych. Jesteśmy w stanie zbudować oddział na rynku ukraińskim, który będzie pomagał osobom najbardziej poszkodowanym. Nie mogę teraz zdradzać szczegółów, w jakim kierunku ten projekt będzie ewoluował, natomiast patrząc na same kwoty i liczby, to oceniamy potencjał na tym kierunku bardzo wysoko i myślę, że tempo naszych działań będziemy tylko intensyfikować” – zwraca uwagę na duży potencjał biznesowy rynku ukraińskiego CEO spółki odszkodowawczej z rynku głównego GPW.

O finansowaniu działalności i kluczowych kierunkach rozwoju:

„Pod kątem kierunków rozwoju EuCO z pewnością kluczowa jest dla nas rekrutacja, czyli pozyskiwanie nowych osób do stałej współpracy. W najlepszych latach EuCO umowy agencyjne miało z nami podpisane prawie 40 tysięcy osób. W ostatnim czasie rekrutacja jest kontynuowana, a uzyskanie finansowania, o którym ostatnio informowaliśmy, na pewno dodatkowo przyspieszy ten proces. Pozyskanie jak największej liczby osób, które chcą nas wspierać, docierać do osób poszkodowanych i być obecnymi w ich życiu jest więc naszym priorytetem. Jednocześnie stawiamy na rozwój w obszarze produktów bankowych, ponieważ właśnie w tym sektorze upatrujemy bardzo dobry biznes, głównie ze względu na olbrzymią ilość klientów bankowych. Myślę, że każdy z nas ma w swoim otoczeniu osobę, która jakiś wzięła kredyt na różnych warunkach, a dzięki naszej obsłudze może się okazać, że kredyt ten będzie kredytem darmowym. Ważne jest, aby wykazać, że zapisy w umowie kredytowej są niekorzystne. Są to tak zwane zapisy abuzywne, które na drodze sądowej jesteśmy w stanie usunąć. Tutaj analogicznie, jak w przypadku kampanii rekrutacyjnej, uzyskanie finansowania umożliwi nam zwiększenie liczby prowadzonych spraw, a należy pamiętać, że wnoszenie roszczeń bankowych czy spraw przeciwko bankom wiąże się z procedurą sądową. Liczymy się z tym, że oczekiwanie klienta na skuteczne zakończenie tego procesu jest długotrwałe i naszą intencją jest, aby klient miał z naszej strony pełne wsparcie” – podkreśla aktualnie kierunki rozwoju Prezes EuCO i kluczowy aspekt pozyskiwanego właśnie finansowania.

„Kiedyś był taki projekt w EuCO, że poszkodowany otrzymywał od nas wsparcie finansowe na potrzeby rehabilitacji, leczenia, które pozwalało mu pokryć przykładowo koszty wizyty u lekarza, czy zakupu leków. W tej chwili rozważamy możliwość wsparcia osób, które mają kredyty, żeby przy zawieraniu z nami umowy, gdy mamy już świadomość konieczności skierowania sprawy na drogę sądową, EuCO brało na siebie ciężar kosztów początkowych. Na to również zamierzamy przeznaczyć finansowanie, o które się ubiegamy, a przy okazji dodatkowo zadbamy o naszą płynność finansową oraz dalszą terminową spłatę rat układowych. Jeszcze dzisiaj za wcześnie, abym mogła mówić o innych elementach i pozostałych naszych planach, ale proszę mi wierzyć, że Zarząd wciąż dąży do tego, aby wrócić do dawnej świetności EuCO, a przy tym wejść na nowe rynki i rozwinąć naszą ofertę produktową” – dodaje.

O aktualnych perspektywach biznesowych:

„Myślę, że ocena naszych ostatnich działań musi być pozytywna, ponieważ terminowo spłacone zostały pierwsze dwie raty układowe, co oznacza, że już 50% wierzycieli fizycznych otrzymało swoją wierzytelność w całości. To duży sukces w sytuacji, kiedy tak naprawdę niewiele osób w nas wierzyło, a okazuje się, że jesteśmy w stanie nie tylko walczyć o siebie i naszych klientów, ale także spłacać raty układowe i stale się rozwijać. Wciąż jesteśmy w stanie razem zrobić dużo dobrego, na bazie naszego ponad dwudziestoletniego doświadczenia na rynku odszkodowań oraz przy współpracy z naszą kadrą pracowników i licznych specjalistów, którzy wiedzą jak pracować z ubezpieczycielami oraz jaką politykę stosować na ścieżce przedsądowej oraz sądowej. To sprawia, że na spokojnie patrzę na kolejne miesiące i drugie półrocze. Koncentrujemy się na dalszej realizacji spłaty zobowiązań układowych, a finansowanie na pewno znacząco usprawni ten proces. Ostatecznie zależy nam na tym, aby odbudować swój wizerunek oraz zapewnić stabilizację finansową, co łącznie zapewni nam płynny rozwój” – podsumowuje aktualne perspektywy biznesowe Renata Sawicz-Patora.

Źródło: Spółka