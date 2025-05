Grupa Eurocash chce w tym roku poprawić zysk netto ogółem wobec ubiegłorocznych ok. 3,8 mln zł, oczekuje odbicia sprzedaży i liczy na zyskowność w kolejnych kwartałach, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Ambicją jest poziom wyników z 2023 r. Grupa kontynuuje procesy związane z efektywnością organizacji i optymalizacją kosztów.

„Trudno nam obecnie prognozować przychody, tym bardziej, że w I kw. rynek hurtowy spadł o 4%, co przełożyło się również na naszą sprzedaż, która była niższa r/r. Wpływ na wyniki miał również efekt kalendarzowy – Wielkanoc wypadła w tym roku już w II kwartale, ale także przesunięcie w czasie akcyzy na wyroby tytoniowe. W kwietniu nastąpiło odbicie, ale maj pogodowo jak na razie jest średni, więc prognoza przychodów jest trudna do oszacowania” – powiedział prezes Paweł Surówka w rozmowie z ISBnews.

„Stawiamy mocno na poprawę rentowności i to zarówno kwartał do kwartału – a wiadomo, że I kw. jest u nas zawsze słabszy – ale też rok do roku. W I kwartale udało nam się lekko przekroczyć poprzedni rok na poziomie wyniku netto i liczymy, że w całym półroczu i do końca roku będzie to wyglądało znacznie lepiej. Robimy wszystko, żeby znacząco poprawić tegoroczny wynik ogółem, w ub.r. mieliśmy 3 mln pozytywnego wyniku netto” – podkreślił.

Pytany, czy wyniki w 2025 r. wrócą do poziomów z roku 2023 r., CFO Piotr Nowjalis podkreślił, że rok 2024 nie był najlepszy, jeśli chodzi o poziom rentowności osiąganej przez Grupę.

„Poziom wyników z 2023 r. na pewno jest naszą ambicją, choć wtedy marża też nie była nadzwyczaj dobra, jednak co do zasady – taka jest nasza aspiracja. Natomiast czy w tym roku uda nam się przebić ten pułap – jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o tym mówić” – dodał prezes.

CFO podtrzymał też całoroczny plan inwestycji na poziomie 200 mln zł.

Prezes zaznaczył, że Grupa podjęła szereg działań naprawczych, które już działają w I kw., takich jak duża dyscyplina kosztowa.

„Mimo spadku sprzedaży wynik jest niemalże porównywalny r/r, co pokazuje bardzo dużą pracę na kosztach oraz na marży i ten kierunek będziemy kontynuowali w kolejnych kwartałach. W momencie odbudowania sprzedaży dyscyplina kosztowa jeszcze bardziej się uwypukli” – wskazał prezes.

Podkreślił też poprawę w segmencie detalicznym, przede wszystkim w sklepach własnych.

„Sklepy własne miały w I kwartale dużo lepsze wyniki rok do roku, w szczególności dzięki temu, że skupiamy się na poprawie rentowności każdego sklepu, dlatego też zamknęliśmy już te, które stanowczo nie rokują na przyszłość. Poprawa w tym segmencie będzie również widoczna w kolejnych kwartałach, dzięki temu, że nie będziemy mieli już tych placówek, które obniżały nam wynik poprzez swoją negatywną kontrybucję” – wskazał.

„Nasze dwie spółki wzrostowe, które dotychczas miały ujemne wyniki, czyli Frisco i Duży Ben odnotowują z kwartału na kwartał wzrost sprzedaży ipoprawę wyników, liczymy na utrzymanie tego trendu. Spodziewam się, że te działania i projekty, które są całkowicie zależne od nas przełożą się na lepsze wyniki, a jeśli chodzi o element sprzedażowy to będziemy obserwować rynek” – podkreślił prezes.

Nowjalis podkreślił, że I kw. jest sezonowo i strukturalnie kwartałem najtrudniejszym w biznesie Grupy, która oczekuje poprawy w kolejnych kwartałach począwszy od II kw.

„W I kwartale odnotowaliśmy wzrost marży zysku brutto na sprzedaży o ponad 60 punktów bazowych oraz utrzymaliśmy rentowność EBITDA na poziomie 1,8%. Skupiamy się nad tym na czym spółka ma pełną kontrolę i do czego może się zobowiązać, czyli maksymalnie optymalnym zarządzaniu kapitałem pracującym” – powiedział CFO.

„Już w relacji do stanu na koniec grudnia ub.r. obniżyliśmy poziom zapasów o ponad 300 mln zł, poprawiliśmy też rotację na zobowiązaniach handlowych, a cykl konwersji gotówki wydłużył się o niebagatelne 6 dni, co miało przełożenie na wskaźniki długu i na ogólny poziom bezpieczeństwa i płynności w spółce. I mimo spadku sprzedaży o 7,6% r/r to I kwartale kończymy poziomami długu netto/ EBITDA identycznymi z tymi jakie były w ub.r. Podsumowując, warto podkreślić pracę nad marżą, zarządzanie kosztami i kapitałem pracującym, natomiast oczywiście spółka oczekuje odbicia jeśli chodzi o poziom sprzedaży i całkowitą zyskowność w kolejnych kwartałach” – powiedział.

CFO wskazał też na kontynuację utrzymywania dużej dyscypliny kosztowej w kolejnych kwartałach.

„W I kwartale nastąpiła obniżka kosztów o 1,3%, a z wyłączeniem amortyzacji o 1,6%, zaś w tej najbardziej spektakularnej grupie wydatków, czyli kosztach wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych to była obniżka o 5%. Kontynuujemy procesy, które zapoczątkowaliśmy jeszcze pod koniec 2023 r. związane z efektywnością organizacji i optymalizacją procesów, co ma odzwierciedlenie w wynikach za 1 kw.” – wskazał także.

W I kw. 2025 r. Eurocash odnotował 85,54 mln zł straty netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 86,8 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła odpowiednio 82,11 mln zł wobec 78,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 28,88 mln zł wobec 12,52 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 121,1 mln zł wobec 136,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 873,78 mln zł wobec 7 436,49 mln zł rok wcześniej.

W całym 2024 r. Eurocash odnotował 3,84 skonsolidowanego zysku netto ogółem wobec zysku 144 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio 26,88 mln zł wobec 99,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 284,55 mln zł wobec 435,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 933,5 mln zł wobec 1 065,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32 241,1 mln zł wobec 32 452 mln zł rok wcześniej.

