Konsumenci stają się nieco mniej wrażliwi na ceny, choć pozostają one nadal kluczowym czynnikiem w ich decyzjach zakupowych; trend powrotu do zachowań klientów zachodnioeuropejskich spowalnia m.in. ze względu na niepewność otoczenia, w tym geopolityki i światowych ceł, ocenia prezes Grupy Eurocash Paweł Surówka w rozmowie z ISBnews.

„Czysto strukturalnie, jak patrzę na takie wskaźniki, jak poziom oszczędności, jak wzrost płacy realnej, to konsument powinien się czuć lepiej, mieć większą siłę nabywczą. My też, oczywiście, permanentnie badamy nastroje konsumenckie, przede wszystkim badamy ich odpowiedzi na pytanie, według jakich kryteriów wybierają swój sklep, według jakich kryteriów kupują i widzimy, że liczba respondentów, którzy podają cenę jako najważniejsze kryterium lekko spadła – o pojedyncze punkty procentowe. Widać, że to już nie jest taka gospodarka 'wojenna’, gdzie ludzie mówią faktycznie brakuje mi na koniec miesiąca i gdzie cena jest jedynym kryterium, które się liczy. Widać, że ten nastrój kryzysowy trochę się uspokoił. Niemniej jednak dalej widzimy, że konsumenci kierują się ceną, jednak w nieco mniejszym stopniu” – powiedział Surówka w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że nadal ok. 3/4 Polaków deklaruje, że kupując zwraca uwagę na promocje, ich dostępność i cenę. Wskazał, że w kanale dyskontowym nadal połowa wszystkich wolumenów sprzedaje się w ramach promocji.

„Z jednej strony widzimy pewne poluzowanie po stronie konsumentów – gdzie cena zaczyna być mniej ważna. Natomiast z drugiej strony dalej jest to główne kryterium wyboru. Jeśli ogólna sytuacja makroekonomiczna się nie zmieni, oczekiwałbym, że ten element ceny będzie stopniowo spadał i konsumenci bardziej będą się kierować asortymentem, świeżością, lokalnością oraz kosztem swojego czasu poświęcanego na zakupy. I wrócimy do takiego trendu, który by nas przybliżył mocniej do tego, gdzie byliśmy przed inflacją, czyli taki polski konsument, który bardziej przypomina już konsumenta zachodnioeuropejskiego, który zwraca uwagę przede wszystkim na jakość, na zdrowie i inne czynniki pozacenowe” – stwierdził prezes.

Jednocześnie jednak „bardzo dużym znakiem zapytania” są obecnie czynniki geopolityczne, podkreślił.

„Dzisiaj rano ogłoszono podwyżkę ceł przez USA – pytaniem jest, jak to się przełoży na sytuację gospodarczą w całej Europie, jak to się przełoży na Polskę. Ponadto stopy procentowe w Polsce są nadal wysokie. Wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od tego, jak konsumenci będą się odnosili do swojego otoczenia i perspektyw. Strukturalnie konsument powinien być silniejszy, ale z różnych powodów, pewnie przede wszystkim psychologicznych, nie jest” – podsumował Surówka.

Źródło: ISBnews