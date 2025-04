Grupa Eurocash liczy na kontynuację poprawy wyników finansowych, rozpoczętej w IV kw. ub.r. i spodziewa się, że w 2025 r. będą one lepsze r/r na wszystkich poziomach, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Eurocash odniesie się do zawieszonego celu 1 mld zł EBITDA w nowej strategii, którą planuje opublikować pod koniec br.

„Nie możemy teraz podać bardzo precyzyjnych prognoz na ten rok, natomiast oczywiście będziemy walczyli o to, żeby był lepszy niż 2024, żeby ten trend, który w pewnym sensie rozpoczęliśmy już w czwartym kwartale, czyli poprawiających się wyników, dalej utrzymać” – powiedział prezes Paweł Surówka w rozmowie z ISBnews.

„To był rok trudny, który przeszliśmy – można powiedzieć – suchą stopą dzięki poprawie wyników w czwartym kwartale. Natomiast o prawdziwej trwałej poprawie, jeżeli chodzi o rentowność, zyskowość na wszystkich poziomach rachunku wyników myślę, że będzie można mówić od roku 2025” – dodał CFO Piotr Nowjalis.

Prezes wskazał, że Grupa kontynuuje działania naprawcze i skupia się m.in. na kwestiach redukcji zatrudnienia, ale także patrzy „na wszystkie pozycje, począwszy od logistyki, zużycie energii, lokalizacje nieruchomościowe, wydatki na rzecz usługodawców”.

„Robimy pogłębione ćwiczenie zero base budgeting po to, żeby nadal budować naszą rentowność, staramy się wykorzystać ten rok w najlepszy możliwy sposób, żeby wyjść z niego bardziej konkurencyjni” – podkreślił Surówka.

„Naszą ambicją jest, żeby ten wynik poprawić i wierzymy, że jest to możliwe. Patrząc na trend zarówno czwartego kwartału, ale też trendy tego kwartału, który się już zakończył – pierwszego kwartału, to uważam, że jesteśmy na drodze do tego, żeby ten wynik w tym roku poprawić” – stwierdził prezes.

Jednocześnie przypomniał, że I kwartał roku jest dla Eurocash sezonowo najsłabszy i wskazał, że taka sytuacja będzie miała miejsce także w tym roku.

„Nie zmieni to faktu, że pierwszy kwartał w tym roku będzie jak zwykle najgorszy wynikowo ze wszystkich kwartałów, ponieważ tak zawsze wygląda nasza sezonowość, który w tym roku nas 'dotyka’ podwójnie – z jednej strony, zawsze nasz pierwszy kwartał jest najsłabszy, a tym razem jeszcze jest on praktycznie pozbawiony efektu świąt, który w tamtym roku niemalże w całości się zadział w marcu; a w tym roku święta przypadają na drugi kwartał ” – wyjaśnił Surówka.

Zwrócił uwagę, że oprócz tradycyjnej sezonowości w tym roku mamy do czynienia z dużą niepewnością na rynku wynikające nie tyle z kwestii krajowych, ale bardziej makroekonomicznych i geopolitycznych.

Prezes poinformował też, że zaktualizowanie – w listopadzie ub.r. – celów finansowych w Strategii na lata 2023-2025, w szczególności osiągnięcia w 2025 r. EBITDA na poziomie 1 mld zł nie oznacza, że ten cel nie jest osiągalny.

„W tym roku nie będziemy w stanie osiągnąć 1 mld zł EBITDA, ponieważ rynek nam na to nie pozwala. Nie rezygnujemy jednak z naszych ambicji – bo, oczywiście, będziemy walczyli o to, żeby sytuację spółki znacząco poprawić. Niemniej jednak w tym momencie nie mogę powiedzieć, jaki jest nasz nowy cel. Natomiast mogę powiedzieć, że jeszcze w tym roku – raczej bliżej jego końca – opublikujemy nową strategię, w której odniesiemy się do celu, który chcemy osiągnąć. I wtedy zakotwiczymy się na nowej projekcji” – zapowiedział Surówka.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews