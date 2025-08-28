Grupa Eurocash zasygnalizowała obawę o budowę wzrostu przychodów w 2026 r. ze względu na planowaną kolejną podwyżkę podatku akcyzowego na alkohole, co może przełożyć się na spadek wolumenów alkoholi w handlu, a w efekcie na zachowanie rynku i – co za tym idzie – utrudnić Grupie budowanie wzrostu sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.

Pytany o wpływ planowanej przez rząd kolejnej podwyżki akcyzy na alkohole na przychody Grupy prezes powiedział w wywiadzie dla ISBnews: „Jest to zapewne jeden z największych czynników, na który teraz patrzymy i wydaje się, że cały rynek będzie też czuły na, to co się będzie działo w tej kwestii, gdyż jest to istotna kategoria w Polsce, obecna w wielu koszykach”.

„Wzrost akcyzy przekłada się na malejące wolumeny i najlepiej można to zaobserwować na rynku papierosowym, gdzie 17-proc. wzrost akcyzy przełożył się raptem na 3-proc. wzrost rynku WRM [rynek docelowy dla działalności hurtowej Eurocash obejmuje głównie: segment Sklepów Niezależnych i Miękkich Franczyz oraz wybrane Zorganizowane Sieci Sklepów Osiedlowych]. Warto zauważyć, że w przyszłym roku rynek będzie podlegać dodatkowej zmianie wynikającej z wdrożenia systemu kaucyjnego. I mimo, że teoretycznie jest ona neutralna dla konsumenta – zakładając, że konsument wszystkie opakowania objęte kaucją będzie oddawał – to mimo wszystko będzie wydawał więcej w sklepie i przy kasie będą te produkty kosztowały więcej” – powiedział Surówka w wywiadzie dla ISBnews.

„Mam dużą obawę o to, że gdy nałoży się kilka warstw tych podwyżek, to wolumeny mocno wyhamują i konsumpcja spadnie. Jest pewna obawa, że wysoka akcyza może przełożyć się na spadek wolumenów alkoholowych, co może mieć negatywny wpływ na budowanie wzrostu sprzedaży” – wyjaśnił.

W I poł. 2025 r. spółka miała 14 760,26 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 15 418,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 350,62 mln zł wobec 355,14 mln zł zysku rok wcześniej. W I poł. 2025 skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 91,5 mln zł wobec 87,16 mln zł straty rok wcześniej.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wcześniej w sierpniu dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Jako pierwsze proponuje aktualizację stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia. Ministerstwo planuje podwyższenie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie) o 15% w 2026 r. i o 10% w 2027 r. Resort podał, że z powodu wzrostu dostępności do alkoholu wprowadzona w 2022 r. mapa drogowa wymaga aktualizacji.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews