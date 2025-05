Grupa Eurocash widzi lekką poprawę nastrojów konsumenckich i choć ograniczanie wydatków nieco ustąpiło, to jednak nadal panuje nieufność związana z polską gospodarką, poinformował ISBnews prezes Eurocash Paweł Surówka.

„Widzimy lekką poprawę nastrojów konsumenckich, w badaniach którymi dysponujemy widać, że cena i dostępność promocji nie jest już jedynym wskaźnikiem wyboru, choć dalej plasuje się na wysokim poziomie” – powiedział Surówka w rozmowie z ISBnews.

Zaznaczył, że konsumenci wracają do takich aspektów w wyborze swojego sklepu i produktów, jak jakość, bliskość sklepu i coraz bardziej zwracają uwagę na elementy związane ze zdrowiem, czyli np. produkty świeże.

„I to są trendy, które w długim terminie będą przeważały. Widzimy, że trend nastawiony jedynie na ceny i ograniczenie wydatków nieco ustąpił, co nie znaczy niestety – dlatego obraz jest trochę niejednoznaczny – że konsumenci bardzo ufnie patrzą w przyszłość. Ustąpiły co prawda obawy związane z wojną w Ukrainie, ale pojawiły się zmartwienia dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i jak przełoży się ona na ich własną sytuację finansową. Odnosimy wrażenie, że tendencyjnie konsument powraca do czasów przedkryzysowych, jednak z tym zachowaniem ostrożności właśnie w aspekcie sytuacji gospodarczej, i tego czy nie będzie ona kolejną chmurą na niebie” – dodał.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews