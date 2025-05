Grupa Eurocash zakończyła w większości w I kw. br. zamknięcia nierentownych sklepów, choć nie można wykluczyć zamykania jeszcze pojedynczych placówek, poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka. Dzięki zamknięciom wynik grupy poprawi się o ok. 20 mln zł w kolejnym roku.

„Dokonaliśmy przeglądu całościowego naszych sklepów własnych, z klarownym wskazaniem, że chcemy utrzymać rentowne sklepy, i dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu tych placówek, gdzie pomimo naszych starań, tej rentowności nie uda się osiągnąć. Większość tych zamknięć zrealizowaliśmy w I kw. Nie wykluczamy jednak jeszcze zamknięć pojedynczych sklepów w II kwartale” – powiedział Surówka w rozmowie z ISBnews.

„Ten ruch w I kwartale działał na naszą niekorzyść, bo koszty obciążyły wynik o ok. 8 mln zł, ale w następnym roku można liczyć się z tym, że to poprawi nasz wynik o ok. 20 mln zł – to jest skumulowana strata, którą te sklepy miały w 2024 r., czyli to jest negatywna kontrybucja, której się pozbywamy. W skali całego roku o tyle powinien nam się poprawić wynik, ale pełny obraz będziemy widzieli w 2026 r., aczkolwiek już w kolejnych kwartałach br. tej negatywnej kontrybucji nie będzie” – dodał.

Liczba wszystkich sklepów Grupy na koniec 2025 r. wyniosła 15 827, w tym 1392 sklepy prowadzone pod marką Delikatesy Centrum. Łączna liczba sklepów Inmedio na na koniec I kw. 2025 r. wyniosła 393 sklepów. Negatywny wpływ na wyniki miały dalsze koszty ekspansji sieci Frisco i Duży Ben. Duży Ben zakończył I kwartał 2025 r. z 394 lokalizacjami wobec 426 rok wcześniej.

Źródło: ISBnews