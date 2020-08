Europa Ubezpieczenia uruchomiła od sierpnia sprzedaż polis przez telefon, podał ubezpieczyciel.

„Uruchomienie infolinii to kolejny nasz krok w rozwoju sprzedaży w kanałach zdalnych. Jest on szczególnie ważny teraz – w okresie zagrożenie koronawirusem. Obserwujemy wzrost zainteresowania klientów zakupem ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu. Dla niektórych klientów to nowe doświadczenie, w którym mogą potrzebować asysty i dostęp do fachowej wiedzy. Liczymy, że możliwość telefonicznej rozmowy z konsultantem pomoże im w dopasowaniu ubezpieczenia do potrzeb i ułatwi jego zakup” – powiedział menadżer odpowiedzialny za sprzedaż w kanale telefonicznym w Europa Ubezpieczenia Sebastian Hołub, cytowany w komunikacie.

Są to ubezpieczenia turystyczne, mieszkaniowe i zdrowotne. W najbliższym czasie oferta telefoniczna zostanie rozszerzona o ubezpieczenia sportowe, podano także.

Europa Ubezpieczenia to dwa towarzystwa ubezpieczeniowe: majątkowe TU Europa i życiowe TUnŻ Europa. Strategia ubezpieczyciela koncentruje na rozwoju nowych kanałów sprzedaży z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza technologia.

Źródło: ISBnews