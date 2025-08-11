Eurowind Energy uzyskało pozwolenie na budowę parku wiatrowego o mocy do 14 MW w Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim, co kończy etap pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, podała spółka. Eurowind Energy planuje rozpoczęcie prac na 2026 rok.

„Park wiatrowy Mirosławiec to kolejny ważny projekt Eurowind Energy w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Inwestycja obejmuje budowę czterech turbin wiatrowych Vestas V136, każda o mocy do 3,45 MW. Farma zostanie zlokalizowana w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na terenie gminy Mirosławiec w powiecie wałeckim. Wytwarzana energia pokryje roczne zapotrzebowanie dla 10 tysięcy gospodarstw domowych. Przygotowania do inwestycji trwają od 2015 roku, a prace budowlane zaplanowano na 2026 rok. Okres użytkowania parku wiatrowego przewidziano na 25 lat” – czytamy w komunikacie.

„Gmina Mirosławiec stoi przed nowymi możliwościami rozwoju, a wszystko za sprawą inwestycji w zieloną energię. Szacuje się, że po uruchomieniu instalacji do budżetu gminy corocznie trafi około 500 tys. zł z tytułu podatków” – czytamy dalej.

Na początku lipca prezes Eurowind Energy w Polsce Małgorzata Szambelańczyk poinformowała ISBnews, że Eurowind Energy w sierpniu rozpoczyna budowę parku wiatrowego o mocy 28,6 MW w woj. zachodniopomorskim, którego oddanie do eksploatacji spodziewane jest w 2026 r. Zapowiedziała też, że jeszcze w 2025 lub 2026 roku do eksploatacji trafią też trzy projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 62 MW.

Eurowind Energy to założona w Danii firma z sektora OZE, posiadająca w Europie własne aktywa produkcyjne o mocy 1 305 MW i całkowity portfel rozwijanych projektów o mocy ok. 61 GW, w tym odpowiednio 185,6 MW i 6 GW w Polsce.

Źródło: ISBnews