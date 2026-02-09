Eurowind Energy podpisał 10-letnią umowę na dostarczanie energii (Corporate Power Purchase Agreement – cPPA) z firmą Rockwool, zapewniając energię odnawialną z dwóch realizowanych projektów OZE w Polsce: farmy wiatrowej Mirosławiec oraz elektrowni fotowoltaicznej Marulewy, podała spółka. Zgodnie z umową Eurowind Energy będzie dostarczać do Rockwool około 70 GWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie od połowy 2028 r.

„Zabezpieczenie dostaw energii odnawialnej od zaufanych partnerów, do których należy Eurowind Energy, przybliża nas do realizacji naszych celów klimatycznych i przyczynia się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce” – powiedział dyrektor ds. energii w Grupie Rockwool Kenneth Dupont, cytowany w komunikacie.

Umowa cPPA wejdzie w życie w połowie 2028 roku i będzie obowiązywać przez dziesięć lat.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać działania dekarbonizacyjne Rockwool poprzez stabilne, długoterminowe dostawy energii odnawialnej z naszego rozwijającego się portfela projektów w Polsce. Hybrydowa umowa cPPA to skuteczne rozwiązanie, które maksymalizuje korzyści płynące z połączenia różnych technologii i stanowi istotne wsparcie dla firm, realizujących ambitne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju” – dodał dyrektor handlowy w Eurowind Energy Jesper Schaumburg-Düring.

Eurowind Energy to założona w Danii firma z sektora OZE, posiadająca w Europie własne aktywa produkcyjne o mocy 1 305 MW i całkowity portfel rozwijanych projektów o mocy ok. 61 GW, w tym odpowiednio 185,6 MW i 6 GW w Polsce.\

Źródło: ISBnews