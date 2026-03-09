Eurowind Energy rozpoczyna prace nad farmą wiatrową w województwie kujawsko-pomorskim, podała spółka. W ramach inwestycji w park wiatrowy w Małym Mędromierzu, na terenie gminy Tuchola, zaplanowano budowę 13 turbin wiatrowych o łącznej mocy około 80 MW.

Szacowane wpływy z podatków dla gminy mogą wynieść 2,8 mln zł rocznie. Projektowana farma będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 52 tys. gospodarstw domowych. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac planistycznych – w styczniu tego roku rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w lutym odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych, wskazano w materiale.

Eurowind Energy to założona w Danii firma z sektora OZE, posiadająca w Europie własne aktywa produkcyjne o mocy 1 305 MW i całkowity portfel rozwijanych projektów o mocy ok. 61 GW, w tym odpowiednio 185,6 MW i 6 GW w Polsce.

Źródło: ISBnews